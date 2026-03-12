¿Qué piden los zamoranos al próximo presidente de la Junta de Castilla y León?

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA ha salido a la calle para preguntar a los ciudadanos sus peticiones para el que resulte ganador de las elecciones a las Cortes de Castilla y León, que se celebran el domingo 15 de marzo, sea el partido que sea.

Una de las principales demandas de los zamoranos es la creación de empleo para dinamizar la provincia y fijar población. Algunos han hecho hincapie en el empleo juvenil como solución para revertir el éxodo actual y para evitar el envejecimiento de la población.

Las comunicaciones son otros de los aspectos que más preocupan a los ciudadanos, en especial las conexiones de tren. Uno de los entrevistados lamenta la supresión de paradas del AVE en Sanabria con el objetivo de reducir el tiempo del trayecto entre Vigo y Madrid. Y, a causa del trágico accidente en Adamuz, también preocupa el estado de las vías: "Necesitamos estas infraestructuras, y si no tienen un buen mantenimiento, esto no puede funcionar", afirma otra zamorana.

El fomento del turismo, fuente de gran actividad económica en la provincia de Zamora, es otro de los aspectos que han destacado buena parte de los zamoranos encuestados. En este sentido, reclaman facilidades a las empresas que quieran invertir y crear negocios relacionados con esta actividad.

Entre las medidas solicitadas para devolver la vida a la provincia está la descentralización de las instituciones en favor de las provincias más despobladas, como Soria o Zamora. Mientras tanto, también están preocupados por el bienestar de los mayores, para los que se han solicitado más residencias de ancianos.

En otro orden de asuntos, otros encuestados también han pedido la mejora de las condiciones de los profesionales de la sanidad pública, el rechazo a las macrogranjas, promoción artística para dinamizar Zamora, la autovía a Portugal y el refuerzo de la educación pública.

Pero los zamoranos no solo piden medidas concretas al que vaya a ser el nuevo presidente de la Junta de Castilla y León, sino que también exigen honradez, contar con la ciudadanía en la elaboración de proyectos y compromiso con el programa electoral: "Muchas veces te meten el mitin y luego todo queda en palabras", se queja una zamorana.