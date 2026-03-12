Un mostrador, tres generaciones y un siglo al servicio de los zamoranos

La farmacia Farmazul-Arias, situada en la calle Santa Clara 6, conmemora cien años de historia y presencia en Zamora desde que en 1926 Atilano López-Arias adquiriera la histórica Farmacia Arias. Desde entonces, tres generaciones de la misma familia han mantenido viva una vocación que, más allá del medicamento, se ha entendido siempre como un servicio público.

El actual CEO de Farmazul y nieto del fundador, José Antonio López Arias, y el arquitecto zamorano Francisco Somoza, autor del logotipo de este centenario; recordaron durante la presentación de las actividades conmemorativas que la ubicación del establecimiento es también parte de la memoria de la ciudad: "El edificio, obra del arquitecto Gregorio Pérez Arribas, constituye un testigo importante del paso del tiempo y una muestra de la arquitectura del siglo XX". Por su parte, López Arias insistió en que la efeméride va más allá de una simple celebración empresarial: "No es solo un aniversario. Son 100 años de confianza".

Un aniversario con charlas y encuentros divulgativos

La historia de la farmacia está profundamente ligada a la propia historia familiar. Según recordó José Antonio, su abuelo Atilano había regentado previamente una farmacia en Piedrahíta, pero fue su abuela quien le animó a dar el paso hacia Zamora. La familia tuvo seis hijos y el establecimiento se convirtió pronto en el centro de la vida familiar. En 1963 tomó el relevo su padre, también farmacéutico. La trayectoria familiar sufrió un golpe cuando falleció en 1982, momento en el que su madre tuvo que sacar adelante el negocio.

A lo largo de un siglo han cambiado muchas cosas en la profesión, desde los tratamientos hasta la tecnología. Sin embargo, hay algo que permanece inalterable: "Detrás del mostrador no solo tratamos enfermedades, también tratamos emociones". Y es que el responsable de Farmazul subrayó la importancia de que el farmacéutico sea también una figura cercana para el paciente.

Noticias relacionadas

Bajo el lema "100 años de salud a tu lado", la farmacia quiere agradecer la confianza de la ciudad y reforzar su vocación de servicio con charlas y encuentros divulgativos sobre salud y hábitos higiénico-saludables.