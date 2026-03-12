Macedonia del Norte y Croacia los países invitados en la VI edición del Festival Internacional de Indumentaria Tradicional

La sexta edición del Festival Internacional de Indumentaria Tradicional con el nombre de “Collectio - Indufest” tendrá lugar entre el 27 de abril al 10 de mayo en Zamora.

En esta edición el festival pretende incidir en la importancia del coleccionismo, tanto público como privado, en la preservación y difusión del patrimonio material e inmaterial relacionado con el vestir popular para dialogar con su actual proyección social y su dimensión en la industria de la moda y artesanía contemporáneas.

Actividades

El evento apuesta por un completo programa de actividades en torno a los atuendos populares y las artesanías y oficios vinculados a su origen y permanencia como expresión de identidad del territorio y su proyección comercial y turística. Exposiciones, pasarelas, espectáculos, talleres y un Foro de Artesanos de España y Portugal serán los protagonistas junto a coleccionistas, etnógrafos, conservadores y aficionados a la tradición textil.

Una de las pasarelas del Festival de Indumentaria Tradicional. / José Luis Fernández (archivo)

Países invitados

Macedonia del Norte y Croacia son los países invitados en esta edición en la que se mostrarán colecciones y propuestas llegadas desde Murcia, Salamanca, Huelva, León, Toledo, A Coruña, Soria, Granada, Navarra y Zamora.

Sedes

El Teatro Ramos Carrión, el Museo Etnográfico de Castilla y León y la plaza de Viriato se convierten un año más en el marco y punto de encuentro de todos los amantes de la tradición, la etnografía y la moda popular con cerca de 400 participantes directos y una previsión de asistencia similar a la de la pasada edición que rozó los 10.000 visitantes.

La exposición de fotografía que hubo en la pasada edición. / Miguel Ángel Lorenzo (archivo)

La extensión editorial y multimedia del festival se verá reforzada con la puesta en marcha de indufest.com, un portal web de referencia y consulta de todos los contenidos que se producen en cada edición.

El festival, organizado por la Agrupación Belenista La Morana, está promovido por la Diputación de Zamora y cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Zamora, la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León y la Fundación Científica de la Caja Rural de Zamora junto a otras instituciones y entidades culturales.