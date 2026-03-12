IU defiende la creación de un plan sociosanitario que dé respuesta a las demandas de los mayores y los dependientes

María Eugenia Cabezas, número 2 de la candidatura de Izquierda Unida Movimiento Sumar y Verdes-Equo por Zamora, abogó por la creación de un plan autonómico sociosanitario que dé respuesta a las demandas de las personas mayores y otros dependientes.

La candidata de IU aseguró que “reforzaremos los CEAS y los servicios sociales de proximidad porque son la puerta de entrada de todas las personas, especialmente las más vulnerables, a los recursos sociales” y enfatizó que “blindaremos lo público porque lo común no se vende, se cuida”.

María Eugenia Cabezas citó que “los cuidados y la dependencia, son competencias de la Junta, que sin embargo está delegándolas en los ayuntamientos, pero con una financiación insuficiente” y ejemplificó que “en el que el Ayuntamiento aporta más del 80% del coste de este servicio”.

Residencias

En cuanto a las residencias, el modelo de gestión del PP ha apostado abiertamente por la iniciativa privada y propone “la ampliación de la red de residencias públicas sin cerrar ninguna de las existentes, como tenemos aquí, claramente en esta provincia, en esta ciudad, el ejemplo de la residencia de los Tres Árboles”.

La candidata de IU apostó por “un modelo de atención centrado en la persona porque no queremos residencias que sean meros centros de custodia”.

Señaló que “promoveremos una ayuda a domicilio real, priorizando la ayuda física sobre la mera tecnología” y agregó que el cuidado hay que “remunerarlo de manera justa y dignificar ese trabajo de los cuidados, luchando contra la precariedad laboral en ese sector”.

Discapacidad

Respeto a las personas con discapacidad grandes dependientes, María Eugenia enfatizó que la figura del asistente personal es clave para poder vivir en su casa de forma autónoma si la persona así lo decide. Sin embargo, esta figura sigue” sin tener un desarrollo y una financiación suficientes. Hay que aumentar estas cuantías para que el asistente personal no sea un privilegio de quienes pueden pagarlo, sino un derecho efectivo para todos”.