El Gobierno concede a la Diputación una prórroga para su proyecto de eficiencia energética en 62 ayuntamientos de Zamora

La Diputación de Zamora retomará su proyecto pionero de energías renovables y almacenamiento financiado con fondos europeos, que afectaba a 62 ayuntamientos de la provincia, gracias a la concesión de la prórroga solicitada al Gobierno de España y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Tras anunciar el pasado mes de junio de que se debía renunciar a una ayuda de casi dos millones de euros por los plazos impuestos y el retraso en resolverla por parte del Ministerio, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha anunciado hoy que se ha recibido la autorización por parte del Gobierno para que las obras puedan ejecutar hasta el 31 de diciembre del año 2028 y no el 26 de marzo, como se preveía en un principio.

"Era prácticamente inviable de ejecutar", ha insistido el dirigente.

Por ello, tras la ampliación del plazo, "real y consecuente" para ejecutar el proyecto consistente en la instalación de placas solares para autoconsumo en los ayuntamientos con baterías, la institución ha decidido seguir adelante. Proyecto que cuenta con un presupuesto de 4.200.000 euros y que ya ha sido diseñado para licitarlo en cinco lotes.

El objetivo es "ser más eficientes energéticamente y reducir un coste fijo que cada día es más caro", ha declarado Faúndez.

Por ello y con el fin de saber si los 62 ayuntamientos incluidos en el plan desean seguir adelante, el jueves 19 de marzo a las 11.30 horas se llevará a cabo una reunión en el salón de plenos de la Diputación. Encuentro en el que se detallarán las cantidades totales del proyecto, la subvención que ha recibido cada ayuntamiento y la aportación que ha recibido cada uno. Con esta información, podrán decidir desistir o seguir adelante, aunque no podrán incluirse consistorios nuevos en la convocatoria.

"Ha sido una satisfacción haber convencido al Ministerio de que las fechas planteadas eran unas fechas que no se asomaban a la realidad de los trámites administrativos y recuperar esta ayuda", ha manifestado el presidente.

El proyecto por el que se pretende habilitar instalaciones fotovoltaicas con acumulación (placas más baterías) para generar autoconsumo en edificios públicos municipales se enmarca en un programa para la concesión de ayudas a la inversión en proyectos innovadores de energías renovables y almacenamiento, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables (Programa de energías renovables innovadoras), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

Infraestructuras Deportivas, Culturales y Parques Infantiles y Biosaludables

La Diputación destinará 1.820.000 euros ampliables hasta 2.360.000 euros a la convocatoria para la recuperación y mejora de instalaciones deportivas, espacios culturales y parques infantiles y biosaludables en la provincia de Zamora. El fin de la misma "no es hacer nuevas instalaciones, sino recuperar, renovar, reformar, mejorar y acondicionar" las actuales, ha apreciado Faúndez.

Convocatoria destinada a los ayuntamientos dividida en tres líneas. Una primera para instalaciones deportivas, dotada con 840.000 euros, ampliable. Otra segunda línea, para mejora de las instalaciones culturales, con 540.000 euros, y la tercera línea, parques infantiles y biosaludables con 440.000 euros. Todas ellas ampliables un 30% más.

Como novedad, este año solo se permitirá una única solicitud por ayuntamiento.

En total, se prevén entre 140 y 150 actuaciones en los pueblos de la provincia.

La ejecución es retroactiva, por lo que aquellos ayuntamientos que hayan realizado actuaciones desde el 1 de enero del año 2026 serán financiables hasta el 30 de junio del año 2027. "Con esa filosofía de ampliar plazos para darle a los ayuntamientos y a las empresas, a los ayuntamientos más plazos para ejecutar las obras y a las empresas a tener un trabajo más sostenible a lo largo del tiempo", ha destacado.