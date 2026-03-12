Expertos advierten sobre el impacto de la guerra en Oriente Medio y la incertidumbre económica para Castilla y León

El conflicto bélico en Oriente Medio y los cambios en las políticas comerciales internacionales podrían generar problemas de suministro, encarecimiento de la energía y mayores costes logísticos para las empresas. Así lo advierte Juan Carlos de Margarida, director del Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León (Ecova Estudios), dependiente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora. "Estamos ante una disminución del crecimiento económico y un incremento de la inestabilidad e incertidumbre", señaló en la presentación del Observatorio Económico del cuarto trimestre de 2025.

Momentos de "alta incertidumbre política y económica" a nivel mundial que podrían tener un impacto directo en sectores estratégicos para la provincia de Zamora, especialmente en el ámbito agroalimentario, donde muchas empresas dependen de mercados exteriores, principalmente europeos. Motivo por el cual los expertos creen urgente "diversificar los destinos de exportación para proteger la economía regional frente a mayores crisis externas".

No obstante, "a pesar del debilitamiento de las exportaciones y el encarecimiento de los productos", desde el Colegio de Economistas auguran que la economía nacional y regional "seguirá creciendo por encima de la media europea debido al incremento de la demanda nacional. Capacidad de crecimiento que el director de Ecova Estudios, supeditó a posibles riesgos: "Las previsiones pueden cambiar a muy corto plazo dependiendo de la intensidad y de la duración de las guerras que coexisten en la actualidad".

Sin embargo, de Margarida puso el acento en el "especial peligro económico que albergan las consecuencias imprevisibles de la guerra de Oriente Medio que, junto con las decisiones en materia arancelaria de la era Trump, están cambiando las reglas del juego en materia política y económica a nivel internacional".

Atendiendo al particular interés del impacto bélico de Oriente Medio, de Margarida avanzó que "si el conflicto deriva en una guerra regional total, la economía de Castilla y León pasaría de una situación de incertidumbre a una inestabilidad energética y logística debido a una crisis de suministros y a un aumento generalizado de costes". Situación preocupante a la que se suman también otras previsiones ajenas al conflicto, pero que podrían verse influenciadas si la guerra en Oriente Medio se agrava. Entre ellas, el experto señaló "el final de ciclo de la disminución de tipos de interés con una posible subida de 0,25 puntos debido a un incremento de la inflación, así como la política fiscal, que pasa de ser expansiva a estar bajo mínimos debido a la finalización de los fondos europeos".

Variables ante las que los economistas proponen modificar las normas burocráticas para que haya "una única manera de hacer los trámites en todo el país". Asimismo, requieren enfocarse en hacer "más atractivo y seguro invertir en Castilla y León, eliminando barreras, impuestos altos y trámites innecesarios".