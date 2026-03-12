Las Edades del Hombre modifica su horario durante la Semana Santa
La muestra cerrará antes desde el Lunes hasta el Viernes Santo y el fin de semana mantiene su apertura habitual
La exposición de “EsperanZa” impulsada desde la Fundación de Las Edades del Hombre en Zamora variará su horario de apertura durante los días de la Semana Santa para hacer compatible la visita de la muestra y el uso del atrio de la seo por varias cofradías zamoranas.
Desde el Lunes Santo hasta el Viernes Santo, es decir desde el 30 de marzo al 3 de abril las sedes de la iglesia de San Cipriano y de la Catedral abrirán de 10.00 a 18.00 horas.
El Sábado Santo la muestra podrán descubrirse de 10.00 a 20.00 horas, en tanto que el último día de apertura el Domingo de Resurrección, el 5 de abril, se podrá visitar de 10.00 a 19.00 horas con admisión de los últimos visitantes 30 minutos antes del cierre.
Propuesta didáctica
En cuanto a la sede del Carmen de San Isidoro, que acoge la novedosa propuesta para niños bautizada como Laboratorio EsperanZa , podrá ser visitada el Viernes Santo de 16.00 a 18.00 horas y el Sábado Santo de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas y el domingo de 10.00 a 14.00 horas
