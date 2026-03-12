Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Edades del Hombre modifica su horario durante la Semana Santa

La muestra cerrará antes desde el Lunes hasta el Viernes Santo y el fin de semana mantiene su apertura habitual

Público durante la visita.

Natalia Sánchez

La exposición de “EsperanZa” impulsada desde la Fundación de Las Edades del Hombre en Zamora variará su horario de apertura durante los días de la Semana Santa para hacer compatible la visita de la muestra y el uso del atrio de la seo por varias cofradías zamoranas.

Desde el Lunes Santo hasta el Viernes Santo, es decir desde el 30 de marzo al 3 de abril las sedes de la iglesia de San Cipriano y de la Catedral abrirán de 10.00 a 18.00 horas.

El Sábado Santo la muestra podrán descubrirse de 10.00 a 20.00 horas, en tanto que el último día de apertura el Domingo de Resurrección, el 5 de abril, se podrá visitar de 10.00 a 19.00 horas con admisión de los últimos visitantes 30 minutos antes del cierre.

Propuesta didáctica

En cuanto a la sede del Carmen de San Isidoro, que acoge la novedosa propuesta para niños bautizada como Laboratorio EsperanZa , podrá ser visitada el Viernes Santo de 16.00 a 18.00 horas y el Sábado Santo de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas y el domingo de 10.00 a 14.00 horas

La muestra de Las Edades del Hombre en Zamora ajusta sus horarios por Semana Santa: consulta las novedades

La protesta por las macrogranjas y plantas de biogás de Zamora se hace oír en la Confederación Hidrográfica del Duero

El PSOE de Zamora desmonta "el mantra de la mejor educación de España": puesto 500 en el ranking Shanghái

IU defiende la creación de un plan sociosanitario que dé respuesta a las demandas de los mayores y los dependientes

¿Qué piden los zamoranos al próximo presidente de la Junta de Castilla y León?

Responsables de oficinas de turismo y casas del parque de la provincia de Zamora visitan Las Edades del Hombre

El Gobierno concede a la Diputación una prórroga para su proyecto de eficiencia energética en 62 ayuntamientos de Zamora

AEMET alerta sobre los bruscos cambios de temperatura en Zamora: hasta 20 grados de diferencia en un mismo día

