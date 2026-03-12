Las diez gasolineras más baratas hoy en Zamora

Los precios del combustible siguen siendo una de las principales preocupaciones para los conductores. En un contexto de constantes subidas al rebufo de la guerra en Oriente Medio, los zamoranos miran bien antes de repostar cuáles son las gasolineras en las que pueden ahorrarse unos eurillos a la hora de llenar sus coches de combustible.

Todos los conflictos bélicos, y más los que tienen un vector económico en el origen -que son la gran mayoría-, acarrean turbulencias en los bolsillos. Las bolsas mundiales se han vuelto locas esta semana tras el ataque de EEUU e Israel sobre Irán y con la respuesta posterior iraní. El precio del gas se ha disparado, y ya se hacen cálculos sobre cuánto se resentirá la riqueza de todos los países si la guerra se alarga. Pero donde la mayoría de analistas ponen el foco en las intervenciones militares recientes es en el control de los flujos de petróleo.

Ante esta situación, las "low cost" se han convertido, como es normal, en la opción preferida de los ciudadanos de Zamora gracias a sus tarifas más competitivas.

Estas son algunas de las gasolineras más baratas a fecha de hoy, 12 de marzo de 2026, donde llenar el depósito en Zamora sin que el bolsillo lo note tanto, según la plataforma dieselogasolina.com:

SIN PLOMO Plenergy – Calle Villalpando, s/n (Zamora) – 1,599 €/l

– Calle Villalpando, s/n (Zamora) – Valcarce – Avenida Cardenal Cisneros, s/n (Zamora) – 1,609 €/l

– Avenida Cardenal Cisneros, s/n (Zamora) – Petroprix – Carretera N-122, CC Vista Alegre, km 62 (Zamora) – 1,619 €/l

– Carretera N-122, CC Vista Alegre, km 62 (Zamora) – Ballenoil – Calle Salamanca, 46 (Zamora) – 1,619 €/l

– Calle Salamanca, 46 (Zamora) – Repostar Vista Alegre – Carretera Nacional 122, km 455 (Zamora) – 1,649 €/l

– Carretera Nacional 122, km 455 (Zamora) – Cepsa Comercial / Moeve – Carretera Gijón-Sevilla, km 274,800 (Zamora) – 1,68 €/l

– Carretera Gijón-Sevilla, km 274,800 (Zamora) – Carrefour – Avenida Cardenal Cisneros, s/n (Zamora) – 1,689 €/l

– Avenida Cardenal Cisneros, s/n (Zamora) – Repsol – Cuesta del Bolón, s/n (Zamora) – 1,699 €/l

– Cuesta del Bolón, s/n (Zamora) – Repsol – Carretera N-122, km 4 (Zamora) – 1,718 €/l

– Carretera N-122, km 4 (Zamora) – Repsol – Carretera Nacional 122, km 453,800 (Zamora) – 1,719 €/l

GASÓLEO A Plenergy – Calle Villalpando, s/n (Zamora) – 1,699 €/l

– Calle Villalpando, s/n (Zamora) – Petroprix – Carretera N-122, CC Vista Alegre, km 62 (Zamora) – 1,729 €/l

– Carretera N-122, CC Vista Alegre, km 62 (Zamora) – Valcarce – Avenida Cardenal Cisneros, s/n (Zamora) – 1,729 €/l

– Avenida Cardenal Cisneros, s/n (Zamora) – Ballenoil – Calle Salamanca, 46 (Zamora) – 1,729 €/l

– Calle Salamanca, 46 (Zamora) – Repostar Vista Alegre – Carretera Nacional 122, km 455 (Zamora) – 1,769 €/l

– Carretera Nacional 122, km 455 (Zamora) – Cepsa Comercial / Moeve – Carretera Gijón-Sevilla, km 274,800 (Zamora) – 1,791 €/l

– Carretera Gijón-Sevilla, km 274,800 (Zamora) – Carrefour – Avenida Cardenal Cisneros, s/n (Zamora) – 1,829 €/l

– Avenida Cardenal Cisneros, s/n (Zamora) – Cepsa / Moeve – Carretera de Ledesma, km 0,300 (Zamora) – 1,879 €/l

– Carretera de Ledesma, km 0,300 (Zamora) – Repsol – Cuesta del Bolón, s/n (Zamora) – 1,879 €/l

– Cuesta del Bolón, s/n (Zamora) – Repsol – Carretera N-122, km 4 (Zamora) – 1,888 €/l

SIN PLOMO 98 Repostar – Vista Alegre – Carretera Nacional 122, km 455 (Zamora) – 1,799 €/l

– Carretera Nacional 122, km 455 (Zamora) – Cepsa Comercial / Moeve – Carretera Gijón-Sevilla, km 274,800 (Zamora) – 1,827 €/l

– Carretera Gijón-Sevilla, km 274,800 (Zamora) – Carrefour – Avenida Cardenal Cisneros, s/n (Zamora) – 1,839 €/l

– Avenida Cardenal Cisneros, s/n (Zamora) – Repsol – Cuesta del Bolón, s/n (Zamora) – 1,859 €/l

– Cuesta del Bolón, s/n (Zamora) – Repsol – Carretera N-122, km 4 (Zamora) – 1,878 €/l

– Carretera N-122, km 4 (Zamora) – Repsol – Carretera Nacional 122, km 453,800 (Zamora) – 1,879 €/l

GASÓLEO A+ Ballenoil – Calle Salamanca, 46 (Zamora) – 1,739 €/l

– Calle Salamanca, 46 (Zamora) – Valcarce – Avenida Cardenal Cisneros, s/n (Zamora) – 1,789 €/l

– Avenida Cardenal Cisneros, s/n (Zamora) – Repostar – Vista Alegre – Carretera Nacional 122, km 455 (Zamora) – 1,809 €/l

– Carretera Nacional 122, km 455 (Zamora) – Carrefour – Avenida Cardenal Cisneros, s/n (Zamora) – 1,869 €/l

– Avenida Cardenal Cisneros, s/n (Zamora) – Cepsa Comercial / Moeve – Carretera Gijón-Sevilla, km 274,800 (Zamora) – 1,885 €/l

– Carretera Gijón-Sevilla, km 274,800 (Zamora) – Repsol – Cuesta del Bolón, s/n (Zamora) – 1,909 €/l

– Cuesta del Bolón, s/n (Zamora) – Repsol – Carretera Nacional 122, km 453,800 (Zamora) – 1,939 €/l

– Carretera Nacional 122, km 453,800 (Zamora) – Cepsa / Moeve – Carretera de Ledesma, km 0,300 (Zamora) – 1,955 €/l

GASÓLEO B Repostar – Vista Alegre – Carretera Nacional 122, km 455 (Zamora)

En cualquier caso, los precios del combustible pueden variar a lo largo del día y entre estaciones de servicio cercanas, por lo que conviene consultar las tarifas actualizadas antes de repostar.