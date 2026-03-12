Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conciertos de profesores y alumnos: así será el V Festival de Música Sacra del Conservatorio Miguel Manzano

Habrá tres conciertos en dos templos durante el fin de semana

Un concierto de profesores en el Conservatorio de Música de Zamora.

Un concierto de profesores en el Conservatorio de Música de Zamora. / Archivo

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

El Conservatorio Profesional de Música Miguel Manzano de Zamora impulsa este fin de semana el V Festival de Música Sacra.

En esta edición habrá tres conciertos a cargo de profesores y alumnos en San Ildefonso y la Magdalena.

Sábado

El sábado 14 las citas serán a las 12.00 horas en San Ildefonso y a las 19.00 horas en La Magdalena.

Ambos recitales son de música de cámara con violas, saxos, trompetas, órgano, piano y oboe en la actividad matinal; y de cellos solos, cuarteto, clarinete, flauta y saxos en el concierto vespertino. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Cartel anunciador de la actividad.

Cartel anunciador de la actividad. / Cedida

Domingo

La tercera actividad la llevarán a cabo la Orquesta y Coro del centro y forma parte del ciclo de conciertos por la EsperanZa, promovidos por la Diócesis de Zamora y la Fundación ZamorArte, en conexión con la exposición Las Edades del Hombre. La actuación comenzará a las 20.00 horas y el acceso es libre.

TEMAS

