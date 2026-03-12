Conciertos de profesores y alumnos: así será el V Festival de Música Sacra del Conservatorio Miguel Manzano
Habrá tres conciertos en dos templos durante el fin de semana
El Conservatorio Profesional de Música Miguel Manzano de Zamora impulsa este fin de semana el V Festival de Música Sacra.
En esta edición habrá tres conciertos a cargo de profesores y alumnos en San Ildefonso y la Magdalena.
Sábado
El sábado 14 las citas serán a las 12.00 horas en San Ildefonso y a las 19.00 horas en La Magdalena.
Ambos recitales son de música de cámara con violas, saxos, trompetas, órgano, piano y oboe en la actividad matinal; y de cellos solos, cuarteto, clarinete, flauta y saxos en el concierto vespertino. La entrada es libre hasta completar el aforo.
Domingo
La tercera actividad la llevarán a cabo la Orquesta y Coro del centro y forma parte del ciclo de conciertos por la EsperanZa, promovidos por la Diócesis de Zamora y la Fundación ZamorArte, en conexión con la exposición Las Edades del Hombre. La actuación comenzará a las 20.00 horas y el acceso es libre.
