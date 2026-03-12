Conciertos de profesores y alumnos: así será el V Festival de Música Sacra del Conservatorio Miguel Manzano

El Conservatorio Profesional de Música Miguel Manzano de Zamora impulsa este fin de semana el V Festival de Música Sacra.

En esta edición habrá tres conciertos a cargo de profesores y alumnos en San Ildefonso y la Magdalena.

Sábado

El sábado 14 las citas serán a las 12.00 horas en San Ildefonso y a las 19.00 horas en La Magdalena.

Ambos recitales son de música de cámara con violas, saxos, trompetas, órgano, piano y oboe en la actividad matinal; y de cellos solos, cuarteto, clarinete, flauta y saxos en el concierto vespertino. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Cartel anunciador de la actividad. / Cedida

Domingo

La tercera actividad la llevarán a cabo la Orquesta y Coro del centro y forma parte del ciclo de conciertos por la EsperanZa, promovidos por la Diócesis de Zamora y la Fundación ZamorArte, en conexión con la exposición Las Edades del Hombre. La actuación comenzará a las 20.00 horas y el acceso es libre.