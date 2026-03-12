El comercio y la hostelería de Zamora volverán a tener protagonismo en Fromago 2026

Más de 200 establecimientos zamoranos se apuntaron en la pasada edición de la Feria del Queso a la iniciativa "Fromago Commerce and Bar Fest". Acción impulsada desde Zamora10 en la que se buscaba favorecer la activación y dinamización del comercio local y la hostelería de la capital durante la cita quesera.

Proyecto que tuvo una gran aceptación entre el empresariado y las instituciones hace dos años con actividades entre las que destacaron los sorteos de regalos.

Tras la buena acogida, esta II edición regresa con la idea de volver a invitar a comercios y establecimientos hosteleros a una acción conjunta que aproveche la afluencia de visitantes y logre visibilizar la calidad y diversidad de la oferta zamorana.

"El Fromago Commerce and Bar Fest se consolida, así, como una herramienta de dinamización que trasciende el propio evento ferial, extendiendo su repercusión al conjunto del tejido empresarial zamorano", indican desde Zamora 10. Asimismo, avanzan que próximamentee se comunicarán las novedades para esta campaña.

El objetivo es que Zamora vuelva a convertir sus calles en un gran escaparate comercial y gastronómico del 17 al 20 de septiembre con la celebración de la II edición del Fromago Commerce and Bar Fest organizada por Zamora 10 y la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (Azehos). Acción patrocinada además por la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación de Zamora, Caja Rural y la Fundación Eilza. Asociaciones y entidades que ya han comenzado los trabajos de coordinación de "Fromago Commerce and Bar Fest" para reforzar la actividad económica local coincidiendo con Fromago.