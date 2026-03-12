¿En qué cae la Semana Santa de 2026?
Las fechas no están determinadas por motivos religiosos sino por el calendario lunar
¿Sabías que las fechas de la Semana Santa se determinan a partir del calendario lunar? Las fechas no están determinadas por motivos religiosos sino por la primera luna llena después del inicio de la primavera en el hemisferio norte. Ese domingo es el Domingo de Pascua o de Resurrección. A partir de esa fecha se distribuye el resto de fechas, que en 2026 se desarrollará entre 29 de marzo y el 2 de abril.
El calendario litúrgico, que en España marca directamente tanto la actividad escolar como la movilidad, quedará así distribuido:
- Domingo de Ramos: 29 de marzo
- Lunes Santo: 30 de marzo
- Martes Santo: 31 de marzo
- Miércoles Santo: 1 de abril
- Jueves Santo: 2 de abril
- Viernes Santo: 3 de abril
- Sábado Santo: 4 de abril
- Domingo de Resurrección: 5 de abril
- Lunes de Pascua: 6 de abril
Días festivos en Castilla y León en 2026
Según lo dispuesto en la propuesta, las fiestas laborales con carácter retribuido y no recuperable en Castilla y León para 2026 serán las siguientes:
- 1 de enero: Año Nuevo
- 6 de enero: Epifanía del Señor
- 2 de abril: Jueves Santo
- 3 de abril: Viernes Santo
- 23 de abril: Fiesta de la Comunidad Autónoma
- 1 de mayo: Fiesta del Trabajo
- 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- 12 de octubre: Fiesta Nacional de España
- 1 de noviembre: Todos los Santos (se traslada al lunes 2 de noviembre)
- 6 de diciembre: Día de la Constitución Española (se traslada al lunes 7 de diciembre)
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre: Natividad del Señor
La elaboración del calendario se ha realizado manteniendo el respeto a las fiestas tradicionales de la comunidad autónoma, las demandas sociales y las necesidades del sistema productivo. Además, ha contado con la consulta previa al Consejo Regional de Trabajo de Castilla y León, en el que están representadas las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Igualmente, se ha sometido al correspondiente trámite de participación, audiencia e información pública, sin que se haya registrado ninguna sugerencia en contra.
Fiestas locales
Estas catorce fiestas se establecen sin perjuicio de las dos fiestas de carácter local: el 25 de mayo es la romería de La Hiniesta y el 29 de junio, San Pedro. Ambas fechas son lunes.
- El tren madrugador de Zamora se aleja siete minutos más
- Encuesta de Gesop para LA OPINIÓN: El PP volvería a ganar las elecciones y aguantaría sin desgaste el tirón de Vox
- La carta que van a recibir los conductores zamoranos tras la llegada de los nuevos radares de velocidad: multas desde 100 euros
- Más molinos y placas en Zamora capital y el entorno de Ricobayo
- Soy Nevenka', la historia rodada en Zamora que cumple 25 años: una denuncia que marcó un hito judicial
- El calvario de Andrea, víctima zamorana de un homicidio frustrado: 'Cada 20 días un policía me llama para saber si estoy viva o muerta
- Colisión múltiple con tres vehículos en esta calle de Zamora capital: hay una mujer y una niña heridas
- El tren de los 80 llegará a Zamora el 14 de marzo