¿En qué cae la Semana Santa de 2026?

¿Sabías que las fechas de la Semana Santa se determinan a partir del calendario lunar? Las fechas no están determinadas por motivos religiosos sino por la primera luna llena después del inicio de la primavera en el hemisferio norte. Ese domingo es el Domingo de Pascua o de Resurrección. A partir de esa fecha se distribuye el resto de fechas, que en 2026 se desarrollará entre 29 de marzo y el 2 de abril.

El calendario litúrgico, que en España marca directamente tanto la actividad escolar como la movilidad, quedará así distribuido:

Domingo de Ramos : 29 de marzo

: 29 de marzo Lunes Santo : 30 de marzo

: 30 de marzo Martes Santo : 31 de marzo

: 31 de marzo Miércoles Santo : 1 de abril

: 1 de abril Jueves Santo : 2 de abril

: 2 de abril Viernes Santo : 3 de abril

: 3 de abril Sábado Santo : 4 de abril

: 4 de abril Domingo de Resurrección : 5 de abril

: 5 de abril Lunes de Pascua: 6 de abril

Días festivos en Castilla y León en 2026

Según lo dispuesto en la propuesta, las fiestas laborales con carácter retribuido y no recuperable en Castilla y León para 2026 serán las siguientes:

1 de enero: Año Nuevo

6 de enero: Epifanía del Señor

2 de abril: Jueves Santo

3 de abril: Viernes Santo

23 de abril: Fiesta de la Comunidad Autónoma

1 de mayo: Fiesta del Trabajo

15 de agosto: Asunción de la Virgen

12 de octubre: Fiesta Nacional de España

1 de noviembre: Todos los Santos (se traslada al lunes 2 de noviembre)

6 de diciembre: Día de la Constitución Española (se traslada al lunes 7 de diciembre)

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Natividad del Señor

La elaboración del calendario se ha realizado manteniendo el respeto a las fiestas tradicionales de la comunidad autónoma, las demandas sociales y las necesidades del sistema productivo. Además, ha contado con la consulta previa al Consejo Regional de Trabajo de Castilla y León, en el que están representadas las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Igualmente, se ha sometido al correspondiente trámite de participación, audiencia e información pública, sin que se haya registrado ninguna sugerencia en contra.

Fiestas locales

Estas catorce fiestas se establecen sin perjuicio de las dos fiestas de carácter local: el 25 de mayo es la romería de La Hiniesta y el 29 de junio, San Pedro. Ambas fechas son lunes.