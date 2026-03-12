AEMET alerta sobre la brusquedad de los cambios de temperatura en Castilla y León

Cambios bruscos de temperatura a la vista en Castilla y León. La comunidad autónomca vivirá en los próximos días un vaivén térmico que podría sorprender a más de uno. Tras jornadas relativamente estables, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología apunta a cambios bruscos entre nubes, lluvias y claros, un escenario inestable que obligará a mirar al cielo antes de salir de casa.

Según los datos meteorológicos, en Zamora el viernes podría llegar la primera señal de inestabilidad, con probabilidad de lluvia que alcanza el 55%, en una jornada marcada por cielos cubiertos y temperaturas más contenidas, con máximas en torno a los 15 grados. El sábado el ambiente seguirá revuelto durante la primera parte del día, aunque la situación tenderá a estabilizarse a medida que avance la jornada.

El tiempo en Castilla y León estos días. / Aemet

Casi 20 grados de diferencia entre las máximas y las mínimas

A partir del domingo el panorama cambia por completo y el tiempo dará un giro radical hacia la estabilidad. Volverán los cielos más despejados y las temperaturas comenzarán a subir progresivamente. De hecho, el inicio de la próxima semana podría dejar máximas cercanas a los 21 grados el martes, una subida notable después de varios días de ambiente más frío y gris.

Este ascenso implicará variaciones térmicas en un mismo día de hasta casi 20 grados, una horquilla amplísima y brusca sobre la que pone el foco la Agencia Estatal de Meteorología.

En definitiva, Castilla y León no sabrá en qué estación del año vive, que variará según el momento del día con una mezcla meteorológica en pocos días: nubes amenazantes, posibles lluvias y, poco después, un ambiente mucho más primaveral.