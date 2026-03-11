En Zamora, pagar la hipoteca de un piso es más barato que alquilarlo: puedes ahorrar hasta un 42% todos los meses

262 euros es la diferencia entre pagar la cuota de la hipoteca de una vivienda de dos dormitorios o el alquiler de un domicilio con las mismas características en la capital de Zamora. En concreto, la hipoteca media se sitúa en 357 euros, mientras que la mensualidad de la renta está en 619 euros, un 42% más caro al mes. Diferencia que es mucho más elevada que la media de España donde la compra de una vivienda de dos habitaciones exige un pago hipotecario mensual de 698 euros, mientras que la renta es de 1.088 euros, lo que hace que la cuota hipotecaria sea un 36% más económica.

En todas las capitales españolas la cuota hipotecaria es más baja que el alquiler con la excepción de San Sebastián, donde la cuota es un 10% más cara. La mayor diferencia entre el coste de comprar y alquilar se da en la ciudad de Segovia, con un 54%; seguida por las ciudades de Ceuta y Lérida, con cuotas un 45% más baratas; y Zamora, donde es un 42% menos. A continuación se encuentran Tarragona y Zaragoza, ambas con un 41% de diferencia; y Melilla y Córdoba, con un 40%, según los datos ofrecidos por el portal Idealista.

Entre los grandes mercados, Valencia y Barcelona son las dos capitales en las que la diferencia entre las cuotas hipotecarias y el alquiler son más altas, siendo el pago del préstamo un 38% más económico en ambos casos. Les siguen Sevilla, Bilbao, Alicante y Madrid. Por contra, las menores diferencias entre hipoteca y alquiler, se dan, además de en San Sebastián, en Palma, donde el pago mensual de comprar supone solo un 1% menos que el precio del alquiler; y Málaga, donde la diferencia es del 16%.

Principal obstáculo

A pesar de que en todas las capitales de España el alquiler es superior a pagar la hipoteca cada mes, el principal problema para adquirir una vivienda se encuentra en los altos niveles de ahorros que se necesitan para poder optar a la financiación. La cantidad media de dinero que se requiere tener, a nivel nacional, en las cuentas del banco es de 64.568 euros. Cuantía que es casi el doble de la que se necesita en Zamora. Y es que, según el estudio, los zamoranos y zamoranas deberían tener 32.996 euros ahorrados para poder hipotecarse. Dinero que hace que la capital sea la que exige un menor nivel de ahorros de todo el país para poder comprar una casa de dos dormitorios.

Las ciudades con precios más elevados, en las que exigen un mayor volumen de ahorros previos, son Palma, donde una familia debe disponer de un total de 147.116 euros para tener la posibilidad de la financiación de su vivienda; San Sebastián, con 137.700 euros requeridos; Madrid, con 117.793 euros; y Barcelona, con 103.172 euros. Elevadas cantidades que limitan el acceso a la propiedad de una casa a un mayor número de familias. A continuación se sitúan la ciudad de Málaga, con 96.651 euros de ahorros necesarios para obtener financiación; Valencia, con 77.503 euros; Pamplona, con 76.240 euros; Bilbao, con 73.448 euros; La Coruña, con 71.861 euros; Vitoria, con 70.366 euros; y Santa Cruz de Tenerife, con 70.057 euros. Por encima también de la media nacional están Alicante, con 69.500 euros; Cádiz, con 68.159 euros; Granada, con 67.681 euros; y Las Palmas de Gran Canaria, con 65.192 euros.

Entre las que menos dinero se precisa para acceder a la hipoteca de una casa se encuentran, tras Zamora, Jaén, con un importe necesario de 34.596 euros; Lérida, con 35.581 euros; Palencia, con 35.931 euros; y Badajoz, con 37.862 euros. La lista de capitales donde las aportaciones necesarias son menores a los 40.000 euros se completa con Córdoba, donde la cantidad media de ahorros necesarios es de 39.164 euros y Huesca, con 39.483 euros.