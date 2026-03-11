Dos de cada tres agresiones a médicos de Castilla y León se producen en Zamora, ¿cuáles son las causas?

El Colegio de Médicos de Zamora ha dado a conocer, al conmemorarse este jueves el Día Europeo Contra las Agresiones a Sanitarios, las situaciones de este tipo que les han notificado en Zamora en el último año. A lo largo de 2025, el órgano colegial ha recibido 27 denuncias, lo que supone una de cada tres de las notificadas en los distintos colegios de médicos de Castilla y León, ya que las del resto de provincias de la Comunidad suman otras 49, según ha detallado el presidente del Colegio de Médicos de Zamora, Sebastián Martínez.

El máximo responsable de la organización colegial ha aclarado que esos datos que indican que de las 76 agresiones notificadas, 27 correspondan a Zamora no se debe a que en esta provincia se agreda más a los doctores sino a que aquí "le hemos dado más visibilidad y nos hemos preocupado de que denuncien más", ha explicado Sebastián Martínez, que también ha hecho hincapié en que se trata de "la punta del iceberg", ya que estiman que el número real de casos puede multiplicarse por diez, incluso por más, con respecto a los comunicados a los Colegios de Médicos.

Se trata además de un problema, extensible a otras profesiones sanitarias y que además, lejos de disminuir o estancarse, las denuncias por agresiones a sanitarios van en aumento, según ha detallado.

De los 27 casos denunciados en el Colegio de Médicos de Zamora a lo largo de 2025, únicamente cuatro han terminado después con una denuncia formal en los juzgados. En la mayoría de los casos, 21 de ellos, se trata de agresiones verbales, mientras que cinco situaciones incluyeron insultos, vejaciones, amenazas o coacciones y en uno se trató de una agresión con lesiones físicas.

En cuanto a la tipología, las mujeres son las que sufren mayormente las agresiones y predominan entre las víctimas las personas de entre 35 y 45 años.

Por lo que se refiere a las causas que fueron el detonante de la agresión, en 16 casos, trece de ellos contra mujeres, fue por discrepancias con el diagnóstico o lo que recetó el médico; en cinco situaciones, tres de ellas con mujeres como víctimas, fue por el tiempo de demora para ser atendido; tres casos fueron tras dar el médico informaciones no acordes con las previsiones que tenía el paciente; en uno por discrepancias referidas a una baja laboral, otro por cuestiones relativas al supuesto mal funcionamiento del centro y del último no se han precisado las circunstancias en las que se produjo la agresión.

Sebastián Martínez ha recordado que por casos de otros años ya ha habido sentencias de privación de libertad para el agresor y recientemente se ha conocido a nivel nacional un fallo judicial en Cantabria en el que se condenaba a la personal agresora que causó lesiones físicas al profesional médico a doce años de prisión.

El presidente del Consejo Europeo de Órdenes Médicas, José Santos, ha constatado en la rueda de prensa para ofrecer los datos que en toda Europa se están incrementando los casos y eso repercute también en una disminución de la calidad de los servicios sanitarios. También ha llamado la atención de la importancia de denunciar ese tipo de situaciones y de ofrecer a los médicos que los sufren un soporte jurídico y psicológico para ayudarles ante esas situaciones.