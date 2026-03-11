La subida del combustible podría repercutir en la licitación de la reparación de caminos rurales de Zamora

1.014.000 euros es el presupuesto que destinará la Diputación de Zamora a las ayudas para la conservación y mantenimiento de caminos rurales en el año 2026. Cantidad que podría no ser suficiente ante la subida del precio de combustible debido a la escalada del conflicto en Oriente Próximo.

"No sabemos la evolución que va a tener el combustible y lo que podrá repercutir a la hora de licitar, tanto las mancomunidades como los propios municipios, la contratación de este servicio tan importante", ha señalado hoy el dirigente de la institución provincial, Javier Faúndez.

La convocatoria que saldrá publicada la próxima semana en el Boletín de la Provincia se dirige a mancomunidades y municipios no mancomunados, con un aumento de 253.000 euros más con respecto al año 2025. "Subimos de 1.500 euros por localidad a 2.000 euros", destacó el presidente.

Convocatoria que calificó de exitosa "porque complementa al Parque de Maquinaria y además se atiende de forma personalizada a todas las localidades de la provincia de Zamora", puesto que se actúa "obligatoriamente en los más de 507 núcleos de población que tenemos", recalcó.

Las opciones que se plantean es la reparación de caminos con la propia maquinaria y el propio personal de las propias mancomunidades, pudiendo introducir los gastos de personal, los gastos de material o, incluso gastos de combustible que están limitados. La segunda alternativa es la contratación de este servicio de forma externa, "como hacen buena parte de las mancomunidades de la provincia que no tienen ese tipo de maquinaria pesada", destacó Faúndez.

Las bases incluirán que se puedan justificar los gastos desde el 1 de marzo hasta el 15 de diciembre del año 2026, "con todas las lluvias que hemos tenido en toda la provincia, no han estado hasta ahora los caminos precisamente en condiciones de poder ser reparados", apuntó.

Las solicitudes se podrán presentar en los 15 días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria, mientras que el plazo de justificación se fija el 31 de diciembre, "vamos a apurar hasta el último día", remarcó Faúndez.

Transporte social

La Junta de Gobierno celebrada este miércoles 11 de marzo también aprobó las bases para lanzar la convocatoria destinada a instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro para el transporte social del año 2026, destinado a recoger a domicilio a personas enfermas en el medio rural de la provincia de Zamora que necesitan desplazarse para recibir diferentes tratamientos y terapias.

La Diputación destina una ayuda de 120.000 euros para subvencionar gastos como el kilometraje, los profesionales que presten este servicio y la reparación y mantenimiento de los vehículos de las propias asociaciones.

Una vez se publique la convocatoria, las asociaciones o entidades que deseen participar tendrán 15 días hábiles para efectuar las solicitudes. El periodo de justificación de estas ayudas será desde el 1 de enero de 2026 hasta el 30 de septiembre del año en curso.

Nuevo proyecto en el polígono de Bermillo de Sayago

La Diputación también ha formalizado hoy la publicación de un contrato para la compra de 120 ordenadores de sobremesa con el fin de renovar todos los equipos. Además, también sacará por un procedimiento de enajenación mediante subasta pública, una parcela del polígono de Bermillo de Sayago a instancias de la marca de raza sayaguesa Bos taurus primigenius, puesto que quieren impulsar un proyecto empresarial de venta y de transformación.

"Es una buena noticia, primero porque nos quitamos una parcela más, y porque hay otro proyecto empresarial que va a surgir en esta comarca", apreció Faúndez.

Por último, se ha adjudicado el contrato de equipamiento del centro de co-working de Porto de Sanabria, incluido dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, con un importe de 22.265 euros.