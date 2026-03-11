Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los síntomas de la fatiga en el profesorado

UGT denuncia desde falta de planificación hasta salarios bajos

Una profesora explica la lección a sus alumnos en la pizarra. | A. Z. (ARCHIVO)

B. Blanco García

Una "fatiga" que viene de años de falta de planificación, inversiones insuficientes y una gestión que "no da respuestas" a las necesidades del profesorado. Esa es la radiografía actual que realiza el sindicato UGT tras la reunión de trabajo celebrada con responsables provinciales para analizar la situación del sistema educativo en Castilla y León.

Entre las principales preocupaciones de los profesores destaca su situación salarial, ya que los sueldos están entre los más bajos del país "y reflejan una clara paradoja: Castilla y León presume habitualmente de los buenos resultados de su sistema educativo, pero se sostiene sobre uno de los profesorados peor remunerados, lo que es incompatible con la necesaria dignificación de la profesión docente", subraya UGT.

Otros de los temas tratados en la reunión fueron la necesidad de modificar el actual modelo de carrera profesional, los insuficientes recursos para la atención a la diversidad o el aumento de la burocracia, todo ello por una "falta de voluntad" para mejorar las condiciones laborales docentes por parte de la consejería, según el sindicato.

