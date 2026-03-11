Los sindicatos reúnen 2.000 firmas contra el cierre de la residencia de Los Tres Árboles

Un centenar de personas se congregó ante las puertas de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora para mostrar su rechazo al cierre de la residencia de Los Tres Árboles de la capital.

La concentración estaba convocada por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que llevan realizando diferentes actuaciones con el mismo objetivo. Una de ellas es la recogida de firmas por parte de los ciudadanos, que ya suman más de dos mil, y que entregarán este viernes en la delegación de la Junta. "Y seguiremos con los actos para que la residencia no se cierre", señaló Teo Movilla desde CC OO, quien aseguró que Zamora necesita "como mínimo" otra residencia pública, por dos motivos claros. El primero, para reducir la amplia lista de espera para acceder a una plaza pública y, en segundo lugar, para fijar población "con la creación de puestos de trabajo en estas residencias", indicó. "Seguimos pidiendo que el centro quede en activo con sus 167 plazas", detalló Movilla.

Concentración CCOO ugt por residencia tres árboles / José Luis Fernández / LZA

Por su parte, la compañera de UGT, Nieves García, recordó que las residencias privadas en la provincia tienen un coste mínimo de 1.750 euros, "mientras que la pensión media en Zamora está en 1.200 euros y la de Castilla y León es de 1.400", detalló.

Apoyo ciudadano y político

Además del apoyo de los zamoranos, los sindicatos quisieron agradecer el de algunos partidos políticos y el propio Ayuntamiento. Precisamente, en esta concentración se pudo ver a candidatos como Miguel Ángel Viñas, Manuel Fuentes y Alfonso Martínez, además del alcalde, Francisco Guarido.

"Vemos que hemos calado en la sociedad zamorana y es de agradecer, así que seguiremos luchando por mantener esta residencia con plazas públicas, además de la nueva", afirmó Movilla.

En este sentido, Nieves García aseguró que, una vez pasadas las Elecciones Autonómicas, "quien se ponga al frente de la Junta de Castilla y León va a seguir encontrándose con Comisiones Obreras y UGT defendiendo a los mayores, los servicios sociales y los servicios públicos", enumeró.

Respuesta del PP

Desde el Partido Popular, la candidata de Zamora, Leticia García, aseguró sobre este tema que lo del cierre de la residencia de Los Tres Árboles "no es más que un bulo que se está extendiendo", ya que seguirá abierta como centro de día y como residencia para personas con discapacidad intelectual. También puso en valor que se va a abrir en verano en la ciudad otra residencia pública que será "la mejor de España" e implantará el nuevo modelo de unidades de convivencia.