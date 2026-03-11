La portavoz del Grupo Popular en el Senado subraya en Zamora las medidas de 3.000 millones propuestas por el PP para paliar las consecuencias económicas del conflicto de Irán

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha puesto en valor este miércoles en Zamora las medidas por valor de 3.000 millones de euros que el PP ha propuesto a través de iniciativas parlamentarias tanto en el Congreso como en el Senado para paliar las consecuencias económicas que tiene para los españoles el conflicto de Irán.

La máxima responsable del PP en la Cámara alta, que ha acompañado a la cabeza de lista del PP de Zamora, Leticia García, en una visita de campaña al Mercado de Abastos de la ciudad, ha declarado que mientras el presidente del Gobierno Pedro Sánchez está "en el eslogan y en la pancarta" el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo está "en la propuesta de devolver 3.000 millones de euros a los españoles". Para ello, el PP ha presentado una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados y una iniciativa en el Senado para incluir medidas dirigidas principalmente a las familias, los autónomos o el sector primario, entre ellas que se incluye el aumento de las deducciones fiscales por hijos, la bajada del IVA de la electricidad del 21 al 10% o la bonificación del gasóleo de uso agrícola y pesquero.

La propuesta, según ha avanzado Alicia García, se debatirá en el Senado la próxima semana, donde será aprobada con la mayoría que tiene el PP en esa Cámara. La portavoz del PP en el Senado ha lamentado que mientras otros países europeos ya han tomado medidas, España aún no lo haya hecho. Ha afeado al presidente del Gobierno que anuncie llamadas a la oposición por este tema pero en realidad esté "perdiendo el tiempo, como siempre", ya que no ha anunciado medidas concretas como sí ha hecho el PP.

Por su parte, la candidata del PP de Zamora, Leticia García, ha asegurado que lo del cierre de la residencia de Los Tres Árboles "no es más que un bulo que se está extendiendo", ya que seguirá abierta como centro de día y como residencia para personas con discapacidad intelectual. También ha puesto en valor que se va a abrir en verano en la ciudad otra residencia pública que será "la mejor de España" e implantará el nuevo modelo de unidades de convivencia.