Obras en los juzgados de Zamora: empresa adjudicataria, duración y actuaciones

La empresa Meraki Obras, de La Coruña, será la encargada de acometer las obras de reforma previstas en los juzgados de Zamora con un presupuesto de 296.236 euros, impuestos incluidos. El plazo máximo de ejecución de los trabajos es de 14 meses, comprendiendo seis actuaciones con las que se busca aprovechar mejor determinados espacios sin uso, así como mejorar otros aspectos del inmueble.

En concreto, se plantean mejoras de habitabilidad en el acceso principal desde la calle Riego y en el pasillo del Instituto de Medicina Legal. También se reformará la vivienda sin uso de la planta cuarta del edificio para adaptarla como espacio judicial y se creará una nueva sala de vistas donde se encuentra la biblioteca, lo que obligará a trasladar la misma a la sala del Colegio de Abogados, que actualmente no se usa.

El proyecto incluye también la reforma de la zona de Decanato y Servicios Comunes de Notificaciones para la mejora de las condiciones de accesibilidad incluyendo rampa de acceso y la ejecución de una zona reservada para las víctimas, junto a la Secretaría Civil del Juzgado de Primera Instancia número 5.

Las obras serán objeto de desarrollo de manera independiente al de las actividades habituales que se desarrollan en el edificio, por lo que se deberá resolver de manera previa las servidumbres funcionales, tanto en instalaciones como en accesos, vías de evacuación y servicios. El objetivo es minimizar el impacto sobre las actividades diarias, pudiendo establecerse limitaciones o requisitos de horarios de trabajo.