Proyecto educativo
El musical "Fijiis" regresa al colegio Corazón de María dos décadas después con una nueva producción cinematográfica
"Fijiis: una historia muy real" regresa al Corazón de María veinte años después para recaudar fondos en un proyecto de la ONG Proclade
Una nueva alumna llega al colegio tras perder a su madre y encuentra el apoyo en los fijiis, unos seres invisibles para los adultos y solo perceptibles ante los ojos de aquellos niños que todavía creen en la imaginación y la esperanza. Este es el argumento de "Fijiis: una historia muy real", la película musical interpretada por alumnos y profesores del colegio Corazón de María, fruto de un proyecto artístico y educativo que combina cine, teatro y valores humanos para todos los públicos.
La película es la adaptación de la obra de teatro musical original de "Los fijiis", creada por Francisco Álvarez, profesor y doctor en Musicología de la Universidad Pontificia de Salamanca, que trata temas como la amistad, el duelo, la acogida y la importancia de cuidar a quienes más lo necesitan.
Varios objetivos pedagógicos
La puesta en marcha de este proyecto educativo está sirviendo para desarrollar diferentes objetivos pedagógicos, entre los que destacan la educación emocional, el desarrollo de la creatividad, el trabajo cooperativo y de responsabilidad compartida, la expresión artística a través de la música, la interpretación y el movimiento, el fomento de la autoestima y de la confianza escénica y el aprendizaje en valores como la solidaridad y la espiritualidad, que incluye el creer sin necesidad de ver.
Música, Lengua, Educación Artística o Educación en Valores son algunas de las áreas educativas que se están trabajando en este proyecto, que se podrá disfrutar en las dos galas organizadas para esta misma semana, en el salón de actos del colegio.
Serán el jueves 12 (17.00 horas) y el sábado 14 (12.30 horas) cuando el público pueda asistir a su visionado, con muchas sorpresas y una gala que incluirá un photocall.
Dos décadas después
Da la casualidad de que los fijiis regresan al Corazón de María veinte años después de que se representara en este colegio zamorano el musical original, por lo que esta producción nace también con el propósito de reencontrar y reunir a todos aquellos niños, invitándoles a volver al colegio y revivir con los actuales alumnos esta historia que marcó su infancia.
De esta forma, la película se convierte en un puente entre generaciones de alumnos "y demuestra cómo las historias y los recuerdos compartidos permanecen vivos en la comunidad educativa", aseguran desde el centro.
Cómo conseguir las entradas
Los interesados en conseguir las entradas pueden ponerse en contacto con el colegio en el teléfono 980 52 57 56.
La recaudación obtenida irá destinada íntegramente a un proyecto contra el hambre en Burkina Faso, desarrollado por Proclade, la ONG del colegio capitaneada por los Misioneros Claretianos.
