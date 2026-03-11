El merendero de Los Tres Árboles de Zamora, más cerca de tener nuevo dueño

El Ayuntamiento de Zamora ha organizado una visita para que las personas interesadas en la concesión del merendero de Los Tres Árboles puedan conocer de primera mano las instalaciones, de cara a presentar su oferta.

La visita se inscribe dentro del proceso para conceder la gestión del merendero municipal, que salió a licitación el pasado 2 de marzo. Desde entonces, según ha informado el Consistorio zamorano en un comunicado, ha habido varias personas interesadas en participar en el proceso y que, como paso previo, han pedido poder visitar el merendero antes de concretar la oferta para ajustarla a las características que tiene y la inversión que tienen previsto realizar.

Por tal motivo, desde el Ayuntamiento de Zamora se ha informado públicamente que el próximo viernes 13 de marzo se va a organizar una visita a todas las personas que puedan estar interesadas en participar en esta licitación. La visita se realizará a las 13.00 horas, en el propio merendero situado junto al Puente de los Tres Árboles sobre el río Duero.

Canon anual

La concesión sale a licitación por un período inicial de diez años, prorrogable de forma expresa por otros diez, en dos prórrogas sucesivas de cinco años cada una de ellas. El precio base de licitación, es decir la cantidad mínima anual que deben ofrecer quienes presenten ofertas para que sean admitidas es de 7.765,56 euros, IVA excluido.

La forma de selección será mediante subasta, atendiendo como único criterio al precio ofertado, adjudicándose al que se comprometa a pagar un mayor canon anual.

El anuncio de licitación fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora el pasado dos de marzo y el plazo de presentación de ofertas es de 30 días contados a partir del día siguiente de esa publicación . La concesión se vuelve a licitar por segunda vez después de que el año pasado, cuando salió por unos 2.500 euros más de canon anual, nadie concurriese.