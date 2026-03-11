Maria Pau Pigem, actriz feminista que actúa mañana en Zamora: "Sobre un escenario hay que poder hablar de todo"

El montaje «Teoría King Kong» se representa por primera vez en castellano el 12 de marzo en el Teatro Principal de Zamora y supone la segunda representación enmarcada dentro del Ciclo de Teatro 8-M. Maria Pau Pigem, dirigida por Isis Martín, da vida a la adaptación de Maria Àngels Cabré del texto de Virginie Despentes.

La puesta en escena de "Teoría King Kong" es un proyecto, para usted, muy personal.

Sí, creo que para mí y para todos los que lo iniciamos. En mi caso es porque cuando lo leí, unos diez años después de que se publicara, me tocó. Es una voz que me representa desde la rabia que siente la mujer en su posición injusta en esta sociedad y pienso en un monólogo cuando lo leo. Años después, lo comenté con Isis (Martín, la directora) y Aleix (Fauró, dramaturgista), con los que había trabajado con La Virguería, y ellos me dicen que también pensaban que era un monólogo. Nos pusimos a trabajar juntos y surgió una sinergia muy interesante. La adaptación la ha hecho Mari Àngels Cabré que es especialista en escrituras del feminismo.

¿Qué destacaría de esta adaptación?

Yo pensaba que tendría un duelo de todas las cosas que no podrían aparecer porque no puedes hacer un monólogo de cinco horas. Y en cambio, Maria Àngels lo que consigue es recoger la esencia. Evidentemente hay un duelo por ciertos temas como el capitalismo, como lo toca Virginie es muy lúcido y no encajaba en una adaptación que es muy visceral, pero está la esencia del libro. Se mantiene algo también que nos pasó a todos y a todas cuando leímos el libro, que es que teníamos urgencia para que los otros se le leyeran y poder debatir. Esto se mantiene en la obra absolutamente, la urgencia de poner sobre la mesa cosas con las que estás de acuerdo, cosas con las que no y necesitas hablarlo con alguien de manera inmediata porque te revoluciona por dentro.

Decía que tras lectura del libro su representación pedía la forma de un monólogo.

En otros países la obra la han hecho tres mujeres de edades diferentes, pero la dirección creyó y creímos todos que tenía un formato de monólogo porque era ser Virginie en el escenario.

Sobre la escena comparte con el público una violación múltiple, habla de la prostitución o la pornografía, ¿cómo se prepara un papel tan contundente?

Con tiempo y paciencia. Además, hay cosas que por suerte yo no las he vivido, pero sí que he tenido gente a mi alrededor a la que quiero mucho que lo han vivido como es el caso de una violación, por ejemplo. En cuanto al tema de la prostitución, el lujo que tenemos cuando trabajamos en este oficio es que, al tener que explorar, acabas entendiendo cosas y abres conciencia de cosas porque podemos estar a favor o contra la prostitución. El hecho es que Virginie lo que tiene es una experiencia propia, ni opina a favor ni en contra, donde ella dice que la prostitución ocasional le sirve para reconstruirse después de una violación. Aquello que le habían arrebatado brutalmente, ella, curiosamente, lo puede reconstruir en algo que también forma parte de este sistema, y es que las mujeres sean carne de mercado.

Lo más complejo, ¿qué ha sido?

Para mí la violación. Sería extraño escuchar que alguna mujer no ha sido abusada de alguna forma, en algún grado, a lo largo de su vida. Yo he recibido algún abuso puntual y varias veces, pero, por suerte, no hemos llegado a la línea roja de la violación. Con todo, cuando yo estaba trabajando y aprendiendo el papel en mi casa, me alteré mucho. Me alteré hasta el punto que tuve una discusión con mi hijo, que después pensé: "pero ¿por qué he discutido?". Fue una discusión en la que el pobre me miraba diciéndome por qué gritas. Y a partir de ese momento tuve la necesidad de hablar con la autora para pedirle permiso para que me dejara entrar en su texto. Los derechos literarios ya los teníamos, pero necesitaba su permiso porque sentía que me estaba metiendo en su vida íntima y para hacerlo hay que pedir autorización.

La actriz en uan representación. / Cedida

¿Cómo reaccionó cuando lo hizo?

Tenemos amigas comunes, me pasaron el teléfono, le envié un WhatsApp y ella me contestó con un mensaje súper dulce y muy cariñosa, diciéndome cosas muy bonitas, y pude entrar en el personaje desde un sitio limpio, que es lo que creo que tenemos que hacer para estar sanos todos los actores. Tenemos que relacionarnos con lo que representamos, por muy complejo que sea, de una manera limpia para poder salir limpios también de ello, porque si no estaríamos todos encerrados en un psiquiátrico.

Aludía a que la obra es contundente y lleva dos años de gira por Cataluña, ¿cómo está respondiendo el público?

Muy bien. Me esperé que hubiera ido alguien que se hubiera ofendido, que se hubiera levantado, que se hubiera ido, o que se hubiera sentido tan identificada con la violación o con ciertas cosas que no hubiera podido soportarlo y se hubiera largado. No ha pasado nunca. Al contrario, hay sitios en los que me he ido a buscar el coche por la puerta de los artistas y me estaban esperando unas 30 personas para seguir hablando conmigo porque abres melones tan importantes que no se te acaban. Siempre hay más mujeres, pero te tengo que decir que cuando estuvimos en temporada en Barcelona vinieron bastantes hombres e incluso alguna pareja con hijos adolescentes y yo pensé: "¡bravo!".

¿Son necesarios más montajes como este?

Sin duda, sobre un escenario hay que poder hablar de todo desde el respeto, aunque haya reacciones como las de la concejala de Collado Villalba. Creo que aquello que sentí cuando leí el libro conectado con mi rabia, cuando empezamos a ensayar tuvimos claro que no queríamos hacer una obra rabiosa. Y nos dimos cuenta, al trabajar el texto más profundamente, que lo que había hecho Virginie es un acto de amor y de generosidad porque se atraviesa a ella misma para hablar de algo muy difícil de hablar y además nos regala a los que no lo hemos pasado, una conciencia; a los que nos ha pasado cosas que ella habla, por fin nos ha dado voz y a los que no lo entienden, a lo mejor se les abre una grieta. Tenemos que insistir en hacer cosas como esta y hablar sobre ello más y más y más porque es muy necesario.