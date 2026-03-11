Este lunes los médicos vuelven a la huelga: estos son los servicios mínimos

Los médicos vuelven a la huelga la próxima semana, por lo que Sacyl ha fijado los servicios mínimos ante la convocatoria por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) que se desarrollará desde el lunes 16 de marzo y hasta el viernes 20. Los mínimos, por lo general, se ajustan al personal que puede estar trabajando en una jornada festiva.

De lunes a jueves, el Complejo Asistencial tendrá 64 médicos en el turno de mañana de servicios mínimos, 22 por la tarde y 18 por la noche, estos dos últimos turnos apoyados con seis más en guardia localizada o mixta. Urgencias tendrá siete médicos mañana y tarde y cinco por la noche. En Atención Primaria, los mínimos en los centros de salud de la capital son de dos médicos por la mañana y uno de tarde, en los de Benavente dos por la mañana y en Toro dos en cada turno (mañana, tarde y noche). En el resto de centros de salud de la provincia los mínimos son de un médico por turno mañana, tarde y noche.

Los puntos de atención continuada de Zamora, Zamora Rural (Norte y Sur) y Benavente contarán con dos profesionales en la mayoría de los turnos.

El viernes 20 de marzo, los servicios mínimos se mantendrán en todos los casos excepto en los centros de salud de Zamora capital, con dos médicos en turno de mañana y ninguno por la tarde.

Desde Sacyl inciden en que en el nivel de Atención Hospitalaria, tanto en consultas externas como en las unidades de hospitalización y quirúrgicas, se incluye la asistencia sanitaria de los enfermos que plantean problemas de salud que requieran atención inmediata, "garantizando la asistencia sanitaria programada, al tratarse de pacientes afectados por determinadas patologías críticas o especialmente graves, en los que la secuencia temporal de sus tratamientos desaconseja que sean reprogramados o realizados con posterioridad, ya que su demora puede implicar un grave riesgo de resultado fatídico sobre su situación y/o evolución clínica".

La atención de urgencias, de emergencias y atención intensiva en los distintos centros, unidades y servicios de la Gerencia Regional de Salud "se efectuará sin disminución de sus funciones y prestaciones, por la existencia de pacientes en situación urgente que pone en peligro inmediato la vida del paciente o la función de algún órgano vital", recoge también el Boletín Oficial de Castilla y León.

La huelga tendrá continuidad del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. El pasado mes de febrero la semana de huelga convocada por CESM tuvo un seguimiento de en torno a un 15% y se cancelaron 2.398 consultas y 37 intervenciones en el Complejo Asistencial de Zamora, además de 130 de pruebas diagnósticas y una docena de consultas externas.