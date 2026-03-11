El Conservatorio de Música Miguel Manzano ofrecerá el III Concierto por la Esperanza

La Orquesta y Coro del Conservatorio Profesional de Música Miguel Manzano ofrecerán el III Concierto por la Esperanza el domingo 15 de marzo en la iglesia de San Ildefonso.

El recital forma parte del ciclo de conciertos por la EsperanZa, promovidos por la Diócesis de Zamora y la Fundación ZamorArte, en conexión con la exposición Las Edades del Hombre.

La actuación comenzará a las 20.00 horas y tendrá entrada libre hasta completar aforo.

Repertorio

El concierto propondrá un recorrido musical a través de la historia de la música sacra, con obras que irán desde el clasicismo hasta la creación contemporánea.

La primera parte reunirá composiciones vinculadas al final de la vida y a la dimensión espiritual del sufrimiento. Entre ellas se interpretarán el Ave Verum Corpus de Wolfgang Amadeus Mozart, el Anima Christi del compositor italiano Marco Frisina y el Pie Jesu del Réquiem de Gabriel Fauré.

El eje central del programa será el Cántico de Jean Racine, también de Fauré, obra que introducirá el mensaje que articulará el concierto. A continuación se interpretarán dos piezas que evocarán el dolor de María ante la cruz: un Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi y el conocido Ave María atribuido durante años a Giulio Caccini, aunque realmente compuesto en el siglo XX por el músico ruso Vladimir Vavilov.

La parte final del programa se orientará hacia la esperanza con obras como The Ground del compositor noruego Ola Gjeilo y culminará con Benedicat vobis, atribuido a George Frideric Handel.

Participantes

En el concierto participarán distintas agrupaciones formadas por alumnado del conservatorio, desde pequeños conjuntos instrumentales de cámara hasta formaciones más amplias, todas ellas dirigidas por profesorado del propio centro.

Con esta propuesta, el conservatorio ofrecerá al público una panorámica del trabajo colectivo que se desarrolla en sus aulas y del talento de los jóvenes músicos que se están formando actualmente.