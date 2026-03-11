La carta que van a recibir los conductores zamoranos tras la llegada de los nuevos radares de velocidad: multas desde 100 euros

Los radares se multiplican en las carreteras españolas y Castilla y León no es la excepción. La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha 33 nuevos radares en carreteras de once comunidades autónomas dentro del Plan de instalación de los 122 nuevos puntos de control de velocidad en vías convencionales y de alta ocupación. De estos, ya se han puesto en servicio 106 y el resto se terminarán de instalar a lo largo de 2026.

Los nuevos radares (20 fijos y 13 de tramo) están ubicados en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia.

¿En qué puntos de Castilla y León?

En el caso concreto de Castilla y León, a la comunidad autónoma le han correspondido radares de ambos tipos: de tramo y fijos. Las ubicaciones concretas son las siguientes:

NUEVOS RADARES EN CASTILLA Y LEÓN AV-562 Ávila

N-403 Ávila

CD-623 León

VA-30 Valladolid

SG 205 Segovia

Otras provincias de España

En la provincia de Alicante están en marcha tres radares de tramo: dos en la A-31 (del punto kilométrico 216+550 C al 218+900 C y del 211+700 D al 203+995 D). El tercer radar se ubica en la A-7 (del 523+360 D al 519+200 D).

están en marcha tres radares de tramo: dos en la A-31 (del punto kilométrico 216+550 C al 218+900 C y del 211+700 D al 203+995 D). El tercer radar se ubica en la A-7 (del 523+360 D al 519+200 D). En el caso de Asturias , se han puesto en marcha dos radares fijos en la AS-116 (3+200 D) y en la AS-377 (1+150 C); mientras que en la provincia de Ávila se han activado cuatro radares de tramo en la AV-562 (del 11+435 al 9+190 y del 9+190 al 11+435) y en la N-403 (del 86+250 D al 83+320 C y del 83+320 C al 86+250 D).

, se han puesto en marcha dos radares fijos en la AS-116 (3+200 D) y en la AS-377 (1+150 C); mientras que en la provincia de Ávila se han activado cuatro radares de tramo en la AV-562 (del 11+435 al 9+190 y del 9+190 al 11+435) y en la N-403 (del 86+250 D al 83+320 C y del 83+320 C al 86+250 D). En Cantabria , Tráfico ha puesto en marcha tres radares fijos en la N-611 (194+330 D), en la CA-142 (23+360 D) y en la CA-141 (21+300 C) y en la provincia de A Coruña se ha activado un radar fijo en la N-550 (15+730 C).

, Tráfico ha puesto en marcha tres radares fijos en la N-611 (194+330 D), en la CA-142 (23+360 D) y en la CA-141 (21+300 C) y en la provincia de A Coruña se ha activado un radar fijo en la N-550 (15+730 C). En la isla de Gran Canaria (Las Palmas) se ha puesto en marcha un radar fijo en la GC-20 (2+700 D) y un radar de tramo en la GC-23 (del 1+480 C al 4+030 C); y en León se ha activado un radar fijo en la CL-623 (7+110 D).

se ha puesto en marcha un radar fijo en la GC-20 (2+700 D) y un radar de tramo en la GC-23 (del 1+480 C al 4+030 C); y en León se ha activado un radar fijo en la CL-623 (7+110 D). La Comunidad de Madrid cuenta con dos radares fijos en la M-601 (0+930 C) y otro en la M-100 (22+940 D); y otros dos de tramo en la M-501 (del 46+224 D al 42+375 C) y (del 42+375 C y del 46+224 D). Por otro lado, en Málaga se ha activado dos radares de tramo en la A-355 (del 0+990 D al 4+450 D) y (del 4+450 D al 0+990 D).

cuenta con dos radares fijos en la M-601 (0+930 C) y otro en la M-100 (22+940 D); y otros dos de tramo en la M-501 (del 46+224 D al 42+375 C) y (del 42+375 C y del 46+224 D). Por otro lado, en se ha activado dos radares de tramo en la A-355 (del 0+990 D al 4+450 D) y (del 4+450 D al 0+990 D). Otros radares fijos activos desde hoy son en Murcia en la RM-620 (4+228 C); en Pontevedra, en la VG-20 (10+280 D); en Sevilla en la A-8077 (3+180 D); en Tenerife se ha puesto en la TF-1 (76+940 D) y en Toledo se ha activado un radar fijo en la CM-4008 (4+910 D). En Valencia, se ha puesto en marcha un radar de tramo en la CV-30 (del 4+150 D al 1+625 D) y un radar fijo en la CV-400 (0+735 C). Por último, otros dos en Zaragoza en la N-232 (244+220 C y 244+945 D).

Los nuevos puntos de control de velocidad están señalizados en la carretera, publicados en la página web de la DGT y sus ubicaciones puestas a disposición de los operadores para que los incluyan en sus navegadores.

Agencia ATLAS

Carta informativa previa a la multa

Durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que circulen a una velocidad superior a la permitida por las carreteras donde están ubicados estos nuevos radares, recibirán una carta informativa advirtiéndoles de que han sido captados por un radar con exceso de velocidad. Pasado este tiempo, el conductor que supere la velocidad será denunciado y recibirá una multa con el importe correspondiente.

Hay que recordar que las multas por exceso de velocidad de la DGT en 2026, varían entre 100 euros (sin puntos) y 600 euros (con pérdida de 6 puntos) dependiendo de la gravedad y la vía. Superar los límites en zonas urbanas (ej. 31-50 km/h más) conlleva sanciones severas de 300 euros y 2 puntos. Las campañas de la Guardia Civil vigilan activamente, pudiendo resultar en multas de 400 euros.