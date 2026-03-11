La apasionante vida de Kennet Chukwuka, de inmigrante náufrago a cura: "España me volvió a dar la vida y la Iglesia me enseñó que todos somos hijos de Dios"

Su sueño era estudiar Derecho en Inglaterra para regresar a su país como abogado. Para ello, comenzó un viaje desde Nigeria que le garantizaron que era seguro, pero, como él mismo señala, "uno tiene sus planes en la vida, pero la vida te lleva por otros caminos".

En su caso, diferentes senderos —algunos más complicados que otros— que le han dirigido hasta convertirse en el padre Kennet Chukwuka, el sacerdote que está al frente de la iglesia de Cristo Rey en Lorca y que también gestiona la ONG Hope Emeka.

Zamora. Club la opinión / Alba Prieto / LZA

Este cura compartió ayer con el público del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA una historia de vida que le ha hecho desde naufragar cruzando el Estrecho de Gibraltar hasta trabajar en los campos de Almería o en la construcción en Murcia, para terminar ingresando en el seminario y ordenarse como sacerdote en 2013.

La aventura que comenzó en el 2000

Desde Anambra, al sureste de Nigeria, inició en el año 2000 un viaje junto a su amigo para labrarse un futuro en el extranjero. "Mi plan era formarme para ser abogado, porque en mi país la educación no es muy buena y es habitual que los jóvenes viajen a Inglaterra o Estados Unidos para estudiar y volver a trabajar a su país", explica. Países elegidos por el idioma, ya que en Nigeria se habla el inglés. "El plan era cruzar la frontera, entrar a España, llegar en tren a Francia y coger otro transporte hasta Inglaterra", resume. Un plan infalible que le habían vendido desde la agencia de viajes. Pero llegó a Marruecos con su visado de turista y ahí se dio cuenta de que cruzar la frontera no era una tarea tan sencilla.

La realidad fue que desde allí los deportaron y encarcelaron en Argelia. Primer revés del destino, pero no por ello tiró la toalla. "Nos decían que en España necesitaban muchos emigrantes para trabajar en sus campos, cogimos una patera para intentar llegar aquí y naufragamos", lamenta. En Algeciras fue rescatado —mientras otros compañeros fallecieron en ese viaje— y por conocidos, supo que en Murcia había posibilidad de encontrar trabajo "en agricultura, sin necesidad de papeles". Allí se fue y, como tantos otros, hasta tuvo que dormir en la calle. "Con ayuda de compatriotas me fui a Roquetas de Mar, donde estuve trabajando un año en el campo, para luego volver a Murcia, esta vez ganándome un sueldo en el sector de la construcción, hasta que llegó el momento de tomar otra decisión en mi vida", sonríe al recordar.

La llamada de Dios

Esa decisión implicaba a Dios y un giro de 180 grados en su estilo de vida, aunque no fue algo inmediato. "Yo no era mucho de Iglesia", ríe. "Mi madre nos obligaba a mis hermanos y a mí a ir los domingos, amenazándonos con que, si no íbamos, no comíamos. Así que, cuando hice la Primera Comunión y la Confirmación, yo me planté", reconoce.

Pero un día, tras hablar por teléfono con su madre, se sintió en la obligación de ir a misa —"aunque no entiendas el idioma, vete, que seguro que te ayuda", le aconsejó— y se encontró con un sacerdote que le animó a volver a rezar, "porque Dios es universal", le aseguró. Se hicieron habituales esas visitas a la iglesia y terminó por encontrar un buen amigo en ese cura que le había abierto las puertas de la parroquia.

La vida en el Seminario

A él le preguntó "por curiosidad" los pasos que había que dar para ser sacerdote y le enseñó el Seminario, donde hizo un curso de un año para conocer cómo era la vida allí. "Tras este tiempo, no estaba nada decidido, pero volví a hacer el curso por segundo año", apunta. Fue al final de esta nueva formación cuando, en una convivencia, el padre que la dirigía le preguntó "¿Tienes miedo a servir a Dios y los demás? Solo tienes que dar el paso y dejar que Él actúe en tu vida". Así que decidió probar suerte, aunque no convencido del todo, puesto que tuvo una conversación con su entonces novia. "He pensado que voy a ser cura", le espetó. Y ella, tras un silencio, le dijo "si eso te va a ser feliz, cuenta con mi apoyo", recuerda.

Una decisión que finalmente fue definitiva, con su ordenación en 2013. La noticia hizo muy feliz a su madre, pero le alejó de uno de sus hermanos, con quien volvió a retomar la relación, cuando entendió que ese paso le había hecho feliz.

Parroquia y ONG

Junto a su día a día en la parroquia, este sacerdote también tiene tiempo de trabajar en la ONG Hope Emeka, creada en el año 2020 tras diferentes acciones con un grupo de voluntarios en Nigeria, donde enviaban material sanitario. El empeño de todos ellos tendrá como resultado un ambulatorio en breve y, en sus visitas al país, también ofrece charlas para explicar a los jóvenes la cruda realidad de los emigrantes en países como España, desde su propia experiencia.

Ante la aventura en la que se convirtió su vida tras dejar su tierra natal en el año 2000 y después de todo lo que ha conseguido, el padre Kenneth solo tiene palabras de agradecimiento. "Primero a Dios, porque estoy vivo", afirma, extendiendo su gratitud al país que lo acogió. "España me volvió a dar la vida, desde que la Guardia Civil me rescató", para terminar con un último "gracias" para la Iglesia que le abrió las puertas "y me enseñó que todos somos hijos de Dios", señala para finalizar.