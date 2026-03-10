Lo que tienen que hacer los zamoranos con coches comprados entre 2006 y 2013 para lograr indemnizaciones de hasta 5.000 euros

Más de 140.000 conductores asturianos, según cálculos de la Unión de Consumidores, podrían lograr indemnizaciones de hasta 5.000 euros por el llamado cártel de los coches. Se trata de un pacto ilegal de precios entre los fabricantes de vehículos por el que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a las marcas implicadas con multas de 171 millones de euros.

Pese a que la cifra de afectados es voluminosa, lo cierto es que son muy pocos los que deciden dar el paso. La buena noticia es que aún estás a tiempo. La mala, que el plazo está a punto de expirar: hasta el próximo 13 de marzo. Esto significa que cualquier comprador de un vehículo nuevo o KM 0 adquirido entre 2006 y 2013 aún puede reclamar judicialmente, pero únicamente si inicia el procedimiento antes de que venza ese límite legal. Una vez superada la fecha, los afectados perderán definitivamente la indemnización.

Las indemnizaciones han llegado a devolver a los conductores hasta 5.000 euros. Los últimos fallos en ganar han sido por parte de compradores de Renault y BMW.

A estas sentencias se suman a otras favorables contra Ford, Citroën y Honda. Asimismo, la entidad espera la próxima resolución de Hyndai, siendo también positiva.

¿Quiénes pueden reclamar?

Los asturianos que compraron un vehículo de las marcas afectadas (son la mayoría) entre febrero de 2006 y julio de 2013. Incluso si ya no dispones de ese coche, mantienes las posibilidades de reclamar la indemnización. Un requisito básico es conservar la documentación y las facturas del vehículo, no obstante, la Unión de Consumidores facilita esta labor a través de su servicio jurídico.

MARCAS AFECTADAS Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen y Volvo.

¿Cómo hacer la reclamación?

A través de la página web de la Unión de Consumidores de Asturias en este enlace.

La OCU ha identificado que más de 4 millones de consumidores en España están afectados por el llamado cártel de los coches, es decir, personas que compraron un coche nuevo entre febrero de 2006 y agosto de 2013 y podrían haber pagado de más por esa compra debido a prácticas anticompetitivas entre fabricantes y concesionarios.