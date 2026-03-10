Zamora gana autónomos gracias al impulso del emprendimiento femenino

Zamora ha registrado durante el mes de febrero un crecimiento del trabajo autónomo con 17 nuevos afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) con respecto a enero. Con este incremento mensual del 0,1%, el número total de trabajadores por cuenta propia en la provincia se sitúa en 15.522. El crecimiento registrado durante el pasado mes se explica, en gran medida, por el aumento del emprendimiento femenino. Según los datos facilitados por la Asociación regional de Trabajadores Autónomos, ATA, las mujeres autónomas protagonizan prácticamente todo el crecimiento del mes, con 15 nuevas emprendedoras, frente al incremento de un hombre autónomo durante el mismo periodo.

Este incremento sitúa a Zamora entre las pocas provincias de Castilla y León que han ganado autónomos en el último mes, en un contexto regional prácticamente estancado, ya que el conjunto de la comunidad apenas ha sumado de media cuatro autónomos más entre enero y febrero. Junto a Zamora, solo otras dos provincias han sumado emprendedores durante el mes previo. Segovia lidera el crecimiento con 23 nuevos afiliados, lo que supone un incremento del 0,2%, seguida de Zamora y tras ella, Ávila con 5 nuevos autónomos. Por su parte, Salamanca también anota una leve subida de 3 autónomos, mientras que Burgos mantiene el mismo número. En el lado contrario, varias provincias pierden trabajadores por cuenta propia. Palencia encabeza los descensos con 17 autónomos menos; seguida de Soria, con 11 menos; y León y Valladolid, que restan 8.

Por sectores de actividad, el crecimiento de autónomos en la provincia de Zamora se concentra principalmente en el comercio, que incorpora 10 nuevos trabajadores por cuenta propia en febrero. También registran incrementos las actividades profesionales, científicas y técnicas, así como actividades artísticas, deportivas y de entretenimiento, otros servicios y el sector de la administración y servicios auxiliares.

En contraste, la hostelería zamorana registró el pasado mes un descenso de cuatro autónomos, mientras que la agricultura, la construcción o las actividades financieras también acusaron ligeros descensos.

Balance anual negativo

A pesar del repunte registrado en el mes de febrero en cuanto al incremento del autoempleo en la provincia, el balance anual del colectivo de autónomos en Zamora sigue siendo negativo. En comparación con febrero del año pasado, la provincia cuenta con 131 trabajadores autónomos menos, lo que supone una caída del 0,8% interanual.

En el conjunto de Castilla y León, el descenso es similar, con 1.317 autónomos menos que en febrero de 2025 y una caída del 0,7%. Todas las provincias, a excepción de Segovia, apuntan descensos con las mayores caídas registradas en Palencia y Valladolid.