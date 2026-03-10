Zamora acoge estos galardones por el Día Mundial de la Seguridad

Zamora será la sede de la entrega de los premios del Concurso Escolar de Prevención de Riesgos Laborales, dirigidos a alumnos de centros educativos no universitarios de toda Castilla y León.

El acto tendrá lugar el próximo 28 de abril, coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Entre los premiados están los alumnos del CRA de Tábara, ganadores en la categoría de Centros Rurales Agrupados por su vídeo “Cuidamos nuestra salud emocional”.

Una alumna, en una de las aulas del CRA de Tábara. / LOZ

El concurso tiene como objetivo el fomento de la cultura de la prevención entre el alumnado de educación Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Especial, entendiendo que la sensibilización desde edades tempranas es clave para generar comportamientos seguros en el futuro entorno laboral.

Resto de ganadores

Junto al equipo zamorano, tras la evaluación de los trabajos por parte de la comisión de valoración, el resto de galardonados con el primer premio en las distintas categorías han sido los siguientes centros:

Categoría A (Educación Primaria): Colegio Marista Castilla (Palencia), por la maqueta "Prevención lo primero: si NO es seguro, lo HAGO seguro"

Categoría B (ESO y FP Básica): IES Merindades de Castilla (Villarcayo, Burgos), por el juego "Prevención en acción"

Categoría C (Bachillerato y FP Grado Medio): Centro Don Bosco (Villamuriel de Cerrato, Palencia), por el juego "¿Quién es quién?"

Categoría D (FP Grado Superior): IES Ramón y Cajal (Valladolid), por el juego "Prevención en juego: el cómic que da vida"

Categoría F (Educación Especial): CEE Bergidum (Ponferrada, León), por el vídeo "Cuidar al que me cuida"

La categoría G, concebida para premiar la mejor iniciativa del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ha quedado desierta.

Los premios

En cada una de las categorías se concede, además, un segundo y tercer premio. Todos los alumnos premiados en las distintas categorías serán obsequiados con una tablet. Por su parte, el centro al que pertenecen recibirá una cámara de videoconferencia 360º. Además, todos los alumnos, profesores responsables y centros participantes recibirán un diploma por su labor de divulgación en materia de prevención de riesgos laborales.

De acuerdo con las bases, los trabajos premiados podrán ser utilizados por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo para campañas de sensibilización y exposición, como organizadora de este concurso.