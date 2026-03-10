El PSOE de Zamora denuncia que "la Junta de Castilla y León hace negocio con la atención a los mayores en Zamora"

"Si necesitan algo que lo pidan". Iñaki Gómez, cabeza de lista del PSOE por Zamora recrea las palabras de Alfonso Fernández Mañueco ayer en Toro: "No olvidemos que es el presidente de Castilla y León quien, ayer en Toro, dijo algo como 'si necesitan algo que lo pidan'. Pues sí, me da rabia porque pensaba que ya se habría enterado. Hay un grandísimo proyecto que acumula casi 200 millones de euros de inversión directa del Gobierno de España en Monte la Reina, y esto, lo hemos pedido por activa y por pasiva", señala. "Me sorprende un poco porque en 2021 ya ofreció 15 millones de euros para el proyecto de Monte la Reina, y 'para todo lo que hiciera falta', entonces decir ahora que si necesitamos algo que lo pidamos creo que es reírse un poco de todos los zamoranos", sentencia.

La candidatura socialista atiende a los medios para hablar sobre residencias y cuidados. / Alba Prieto

"Necesitamos muchas cosas. Necesitamos que los 1.400 militares y sus familias que van a venir no se vayan. Necesitamos vivienda, guarderías y centros educativos. Entonces, si no se había enterado se lo decimos alto y claro: necesitamos que la Junta de Castilla y León esté donde debe estar. En su papel institucional, fuerte, profundo y leal de apoyar a la provincia de Zamora", declara Gómez.

Residencias y cuidados

"Zamora tiene 165.000 habitantes ahora mismo, de los cuales, 52.000 son mayores de 65 años. De esos 52.000, 20.000 son mayores de 80 años y 5.000 mayores de 90 años. Apenas poco más de un centenar (130), tienen más de 100 años", revela el socialista a las puertas de la Residencia de Mayores Los Tres Árboles. "No se pretende que todos nuestros mayores o que todos nosotros cuando lleguemos a esa edad estemos en una residencia, todo lo contrario. Lo que se pretende es que haya una atención fuerte a domicilio, que los servicios públicos lleguen allí donde tengan que estar, que todas las personas, sea cual sea su edad, tengan un proyecto vital lo más acorde a sus necesidades", explica.

"Según los datos de la Junta de Castilla y León, tenemos 4.761 plazas asistenciales en la provincia de Zamora. De ellas, la Junta de Castilla y León tiene 395; 167 aquí a mis espaldas y 225 en Benavente", enumera. "No quiero hacer demagogia, pero sí quiero hacer algunas reflexiones; la primera es que la Junta de Castilla y León está construyendo una nueva residencia de 160 camas cerca de donde nos encontramos", detalla. "Lo que se ha venido diciendo es que se va a cerrar la Residencia de Mayores Los Tres Árboles. Hay un fuerte impacto en la sociedad y hay un movimiento social que pide que esta residencia no se cierre. Entonces, ahora nos dicen, 'que no se va a cerrar, que se va a dejar el centro de día'. Lo que nos parece muy extraño es que la realidad a día de hoy es que perdemos siete camas, pasamos de 167 que había a 160 con un coste asociado de 30 millones de euros. Buen negocio hemos hecho, si perdemos siete camas al coste de 30 millones de euros", sentencia.

La segunda reflexión, "y la más importante, es que no se puede hacer negocio con la atención a nuestros mayores", señala Gómez. "Ayer leíamos en la prensa que la Junta de Castilla y León le deniega al municipio de Muelas del Pan hacer una residencia pública en su término municipal, argumentando que 'no hay demanda suficiente'. Yo creo que cualquiera sabe que no tenemos exceso de plazas", detalla el cabeza de lista.

"Ayer, durante nuestra visita al municipio de Almeida, su alcalde, Miguel Alejo, nos contaba que tienen una residencia 100% pública gestionada con los recursos del Ayuntamiento de Almeida de Sayago", narra. "El coste aproximado ronda los 1.000 euros, siendo una de las más baratas de la provincia. Insisto, 100% pública y vale 1.000 euros. La pensión media en Zamora está en torno a los 1.100, 1.200 euros. Es decir, un pensionista puede pagar la residencia de Alameda de Sayago sin tener que tirar de los recursos de su familia", insiste. "Un pensionista no puede pagar una residencia privada. Si hablamos de un matrimonio de pensionistas hablamos de 2.500, 2.700, 3.000 euros por plaza. Queremos abocar a nuestra sociedad, queremos abocarnos a nosotros mismos en el futuro a que sean nuestras familias las que tengan que atender nuestros cuidados. ¿Queremos hacer negocio de verdad con esto? Esto es la política de atención asistencial que pretende hacer la Junta de Castilla y León", sentencia.

"Desde el Partido Socialista Obrero Español por Zamora defendemos con franqueza y honestidad los servicios públicos. Si lo puede hacer Almeida de Sayago con sus 32 camas, ¿por qué no lo puede hacer la Junta de Castilla y León?. Se puede hacer un esfuerzo. Se puede hacer un esfuerzo por mantener esta residencia que está a mis espaldas abierta para que las plazas se vean multiplicadas. Creo que tenemos que defender lo público porque es lo que nos afecta a todos. Hoy a nuestros mayores, mañana tal vez a nosotros y creo que ahí está la clave: defender lo público, defender el aumento de plazas públicas, que aumente la mejora de la atención y que no veamos abocado el sistema al que se beneficien solo unos pocos", concluye.