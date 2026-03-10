Esta es la programación de los teatros de Zamora en la semana del 9 al 15 de marzo de 2026

El Teatro Ramos Carrión esta semana apuesta por el público familiar.

La compañía de Row presenta "Estoy solo en casa", una aventura de libertad que pronto se convierte en una experiencia con desafíos y risas cuando Kevin se queda solo por un descuido familiar y dos ladrones entran en su casa.

La obra podrá verse el domingo 15 a las 18.00 horas con una entrada de 19 euros a la venta en la taquilla, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y en la web.

La actriz María Pau Pigem en «Teoría King Kong». / Cedida

Por su parte, el Teatro Principal de Zamora combina los próximos días la interpretación y la narración oral.

El ciclo de Teatro 8-M prosigue el día 12 a las 20.30 horas con "Teoría King Kong", una adaptación del texto de Virginie Despentes sobre feminismo y teoría de género interpretado por la actriz María Pau Pigem. Los pases están a la venta entre 6 y 12 euros.

"El hambre imposible", una producción de Teatro de los Invisibles, llegará el viernes 13 a las 21.00 horas con entradas de 6 a 12 euros.

Narrar enamora

El sábado el liceo municipal contará con un triplete de narración oral de la mano de "Narrar Enamora". Un espectáculo a las 12.00 horas para bebés a cargo de Victoria Siedlecki, una gala para público familiar a las 18.00 horas con Victoria Siedlecki, Momi Ogalla y Charo Jaular.

Programa de "Narrar enamora". / Cedida

Y los mismos narradores para público adulto, a las 20.30 horas.

Pases

Las entradas a 5, 6y 10 euros, dependiendo de la función, están a la venta en la web o en la taquilla de 17.00 a 21.00 horas.