Miguel Ángel Viñas, candidato de IU, Sumar y Verdes Equo: "Se me cae el alma al suelo con la campaña del PP ¿Qué es? ¿Una subasta?"

Crítico con la política de la Junta de Castilla y León, el Candidato de IU, Sumar y Verdes Equo a las Cortes de Castilla y León por Zamora, Miguel Ángel Viñas, carga contra las medidas anunciadas por Mañueco reclamando más inversión en vivienda pública.

Señalan como uno de los motivos de la despoblación la falta de trabajo y la precariedad laboral ¿qué sectores deberían impulsarse para generar empleo estable?

En sitios como Zamora el empleo público es fundamental, a parte de mejorar las condiciones del empleo privado. Pongo un ejemplo: mientras la provincia pierde población, en la ciudad de Zamora se han recuperado casi 2.000 habitantes en los últimos años. No va a ser solo mérito del Ayuntamiento, pero sí tiene que ver con la apuesta por mejorar servicios públicos y hacer inversiones.

¿Cómo se pueden garantizar servicios públicos de calidad en el medio rural?

Es complicado por la dispersión de la población. No todos los pueblos pueden tener un consultorio, pero lo que no se puede hacer es eliminar los que hay. Tiene que haber una política que garantice esos servicios cerca de la gente. Si no puedes ir al médico, si no hay escuela o incluso si no puedes sacar dinero porque han cerrado los bancos, es muy difícil que la gente se quede. A mí me parece demencial que haya pueblos donde tengas que recorrer 40 kilómetros para sacar tu propio dinero. Si hubiera una banca pública, se podría garantizar.

¿Cómo se puede abordar la falta de médicos?

Más que falta de personal sanitario, lo que ocurre es que esos destinos no son atractivos. Y lo entiendo. ¿Quién quiere ir a vivir a un lugar donde no hay servicios, donde no hay escuela para tus hijos o donde cierran el consultorio? Los médicos o enfermeros sufren los mismos problemas que cualquier vecino del mundo rural. Por eso hay que incentivarlo con recursos económicos.

¿Cuál es su postura respecto a las macrogranjas?

Absolutamente en contra. El modelo que se está imponiendo industrializa la producción de alimentos y no revierte en los pueblos. Hay más cabezas de ganado que nunca, pero menos explotaciones y menos empleo y, encima, son granjas que contaminan mucho. Ahora nos presentan las plantas de biogás, sin una regulación clara, como la solución al problema que ellas mismas generan. Nosotros pedimos una moratoria. No puede ser que este territorio se quede solo para producir carne de forma industrial y para que limpiemos la mierda de esas grandes empresas, muchas veces multinacionales, sin que eso revierta en nada aquí.

Miguel Ángel Viñas. / Víctor Garrido

El acceso a la vivienda es otro gran problema ¿qué plantean?

Abordarlo con vivienda pública, pero acompañado de trabajo y salarios mínimos para cubrir ese gasto. En Zamora el salario más frecuente ronda los 17.500 euros al año, prácticamente el salario mínimo. Con esos salarios es muy difícil acceder a una vivienda y, por eso defendemos que el alquiler no supere el 30% de los ingresos. Las competencias de vivienda son de la Junta, pero los ayuntamientos tenemos suelo para cederlo y que se construya vivienda pública en alquiler. A mí se me cae el alma al suelo con la campaña de Mañueco ¿Esto qué es? ¿Una subasta?

¿Por qué dice eso?

Anuncian 45 millones para sacar el carné de conducir, otros 45 millones para el gimnasio… Con ese dinero podríamos construir 798 viviendas públicas en la región con alquileres muy baratos en función de la renta. No sé si están calculando gastarse todo el dinero que se va a incrementar la aportación del Estado mientras presumen de bajar impuestos. ¿Y por qué tenemos que pagar el carnet de conducir a 50.000 jóvenes? ¿Les vamos a regalar luego el coche o no van a poder comprárselo nunca porque tienen un trabajo de mierda?.