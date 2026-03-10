Lola Carreras, candidata de Podemos-Alianza Verde: "No tenemos que dar cuentas a nadie y así es mucho más fácil luchar"

Reforzar la sanidad rural y frenar la implantación de macroproyectos, son las claves que apunta Lola Carreras, candidata de Podemos-Alianza Verde a las Cortes, para reforzar la sanidad rural y frenar la implantación de macroproyectos, son las claves que apunta para revertir la despoblación en los pueblos zamoranos.

Insisten en que Zamora agoniza demográficamente ¿qué medidas proponen para intentar revertir esta situación?

Primero la vivienda. Yo vivo en un pueblo muy pequeñito y la mayoría de las casas están deshabitadas. Sería positivo dotar a los ayuntamientos de herramientas para poder expropiarlas, rehabilitarlas y facilitar que personas que quieran trabajar y vivir aquí puedan instalarse. Pero, hay otro problema, y es que en Zamora existen muchas zonas sin buena cobertura. Eso dificulta que alguien que quiera teletrabajar pueda hacerlo desde un pueblo. Y también hay carencias en servicios básicos. El objetivo sería impulsar la actividad económica y apoyar a gente que quiera arriesgarse a trabajar en el campo, pero, en cambio, nos están echando para poder implantar macroproyectos sin sentido como plantas de biogás.

En cuanto a la atención sanitaria, ¿cómo se podría reforzar?

A nivel nacional estamos intentando derogar la Ley 15/97 para impedir la privatización del sistema sanitario. Además, en el medio rural hay que aplicar medidas y no concentrar los servicios en el pueblo de cabecera porque ¿cómo se desplaza la gente mayor? Hay que contratar más médicos y darles más incentivos porque se trata de un territorio muy disperso en el que un médico puede atender hasta diez pueblos y recorrer hasta 80 kilómetros al día.

Califica la situación del alquiler como "apocalíptica" ¿qué plantean?

Topar los precios como están haciendo en Alemania o en Francia, pero lo de dar incentivos a los dueños de los pisos, como que quedamos en las mismas. Al final pasa como con la bonificación a los combustibles, que el dinero se lo quedan las empresas y no repercute.

Dolores Carreras / José Luis Fernández / LZA

¿Qué opina de la implantación de la tarjeta Buscyl?

Está muy bien la idea, pero se han quedado cortos. Al ser gratis hay muchísima gente que lo va a utilizar y quien realmente lo necesita se queda fuera. Se debería ampliar y afinar más la idea.

¿Cuáles son sus ejes respecto a la protección del medio ambiente?

Estamos trabajando con plataformas ciudadanas para que no nos destrocen los pueblos con el biogás. A muchos agricultores se les está diciendo que estas plantas son beneficiosas porque generarán abono gratuito, pero eso no es abono, son residuos. Además, si la UE detecta que se está aplicando digestato en las tierras, podrían perder ayudas de la PAC. Se les está informando mal y eso hace que haya agricultores que estén a favor.

¿Qué mensaje le gustaría trasladar a la ciudadanía para convencerles de su apoyo?

Vamos a por todas con la sanidad, con la educación y contra las privatizaciones a nivel nacional, regional y local. No tenemos que dar cuentas a nadie y así es mucho más fácil luchar porque no tenemos a nadie arriba que nos diga lo que tenemos que hacer.