El PP quiere licitar la obra de la nueva estación de autobuses de Zamora antes de 2027

"Algo más que una modernización". Así ha calificado el proyecto de reforma de la estación de autobuses de Zamora el consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, quien ha avanzado que ya se ha adjudicado la redacción del mismo con un plazo de tres meses para su realización.

"Va a ser un edificio nuevo con una inversión solamente equiparable a la que se ha realizado para modernizar la estación de autobuses de León, de más de siete millones de euros, es la estimación que tenemos", declaró.

Asimismo, avanzó que al edificio antiguo habrá que darle otro uso, aunque habrá que esperar a contar con la redacción del proyecto para ver qué se propone. No obstante, el compromiso es "intentar licitar en este año 2026 la obra y, por lo tanto, ejecutarla en el plazo que determine el pliego de condiciones del proyecto redactado por el arquitecto correspondiente", indicó.

Obra que no afectará a los industriales actuales del edificio. "No van a tener afortunadamente ninguna interferencia al ser un edificio de nueva planta, donde se va a ubicar la propia estación", declaró. Sanz Merino recordó también que el objetivo principal es dotar al edificio de accesibilidad.

La candidata del Partido Popular de Zamora a las Cortes de Castilla y León de cara a las Elecciones Autonómicas del próximo 15 de marzo, Leticia García Sánchez. / Victor Garrido / LZA

El consejero realizó estas declaraciones a su llegada a la estación de autobuses de Zamora tras un viaje desde Morales del Vino acompañado de la candidata del Partido Popular de Zamora a las Cortes de Castilla y León de cara a las Elecciones Autonómicas del próximo 15 de marzo, Leticia García Sánchez.

Ambos subrayaron que casi 50.000 zamoranos cuentan con la tarjera Buscyl pudiendo disfrutar de viajar gratis. "Es una revolución social en movilidad, la tarjeta Buscyl en Castilla y León y en Zamora, porque estamos ayudando con esta medida a conseguir igualdad, ahorro, pero sobre todo oportunidades de conexión de los territorios y de cohesión social", valoró García.

La popular incidió también en las medidas que se plantea desde el Partido Popular en su programa electoral como son mejorar el transporte a la demanda, perfeccionar la central de reservas para avanzar en la digitalización de los servicios y ayudar con 1.800 euros a las personas que quieran sacarse el carnet de autobús o el carnet de camión, incluyendo ahí también el certificado de aptitud profesional.

"Un paso muy importante para ayudar a quien quiera hacer de la movilidad también su profesión", pronunció.

Por último, García anunció que seguirán exigiendo al ministro Óscar Puente, "que se recuperen y que lleve a cabo esa reposición inmediata de la supresión de las frecuencias del AVE en Sanabria".

En este sentido, apuntó que la Junta de Castilla y León está trabajando también en la mejora de la conectividad de las personas de Sanabria. Para ello, ayer mismo se constituyó un grupo de trabajo para dar una solución viable a los viajeros de la comarca.