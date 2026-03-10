Los jóvenes de Gaza alzan su voz en Zamora

La tercera intervención dentro del ciclo de conferencias sobre Palestina organizado con la colaboración de Ediciones del Oriente y del Mediterráneo y apoyado por el Ayuntamiento de Zamora traerá este mes al periodista Gonzalo Degado, quien presentará su obra "El libro Negro de Gaza”.

La cita será este jueves, a las 19.00 horas, en el salón de actos de La Alhóndiga. El periodista ofrecerá una nueva aportación sobre la situación creada en Gaza tras los bombardeos a que ha sido sometido este territorio y sus habitantes.

El libro, que lleva como subtítulo “Testimonios de un genocidio”, incluye narraciones creadas por jóvenes, estudiantes o recién licenciados que escriben y han conseguido expresar a través de la literatura la barbarie a que ha sido y continúa estando sometida la población gazatí, ahora encerrada dentro de un territorio devastado y sin abastecimiento exterior.

Para preservar la memoria

“Se trata de un necesario ejercicio protector de la memoria de las víctimas de Palestina cuya situación corre el peligro de pasar a segundo plano bajo la nueva guerra declarada contra Irán”, señalan desde la organización.

Gonzalo Delgado, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, es un apasionado de la literatura y cultura árabes y de la actualidad de Oriente Medio, que conoce bien a través de sus continuos viajes a países como Palestina, Egipto, Líbano o Siria.

En la presentación del jueves participará la editora Inmaculada Jiménez Morell, de Ediciones de Oriente y del Mediterráneo.