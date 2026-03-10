La falta de dinero impide nuevas excavaciones en El Castillón durante este verano

La falta de financiación impide la realización de nuevas excavaciones en El Castillón, situado en Santa Eulalia de Tábara, durante este verano.

"A día de hoy contamos con cero financiación y hay elecciones de por medio", lamentó el representante de Zamora Protohistórica, José Carlos Sastre, quien se mostró esperanzado con sí poder realizar una nueva campaña en el verano de 2027, cuando se cumplan además dos décadas de la primera.

Vigésimo aniversario

"Son 20 años de trabajo en un yacimiento que se está investigando continuamente y que nos está deparando muchos materiales, mucha información, y no es un yacimiento agotado", remarcó. El experto realizó estas declaraciones en la inauguración de la exposición "La Meseta del Duero después de Roma", en el vestíbulo de la Politécnica.

Por su parte, el director principal del proyecto, el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Salamanca, Iñaki Martín, remarcó que El Castillón "tiene la virtud de ser uno de los escasísimos yacimientos que podemos conocer en la Meseta del Duero y su momento más álgido es entre los siglos V y VI, coincidiendo con el final del mundo romano".

Aportó que "es un asentamiento de carácter fortificado rural que se abandonó en el siglo VI, pero tiene una ocupación posterior muy interesante, en forma de una iglesia entre los siglos IX y X".

Parte de la exposición. / Víctor Garrido

Visitas guiadas

La muestra contará con dos visitas en las que, a través de la arqueología experimental, acercarán a los participantes a elementos localizados. La primera será el jueves día 12 a las 18.30 horas y la siguiente el 19 a las 12.00 horas.

"Tenemos una producción científica muy importante, pero queremos que la gente pueda acercarse y conocer y descubrir todos los materiales que nosotros hemos encontrado a través de la visibilidad y del tacto directo con estas reproducciones" expresó Saste.

Publicaciones

El responsable de Zamora Protohistórica indicó que El Castillón lleva desde sus inicios "deparándonos una calidad científica de los hallazgos y los últimos años hemos hecho nuevos descubrimientos que iremos publicando".

El colectivo ha publicado trabajos sobre este yacimiento con la Universidad de Salamanca a través de estudios faunísticos o con la Universidad de Murcia a través de estudios de antropología.