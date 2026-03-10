Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta Gesop para LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORAEl 8M en ZamoraMujer atropellada en MombueyEstudio de viabilidad del tren
instagramlinkedin

Santa Eulalia de Tábara

La falta de dinero impide nuevas excavaciones en El Castillón durante este verano

El vestíbulo de la Politécnica alberga una muestra sobre las investigaciones realizadas

Representantes de Zamora Protohistórica y de la Universidad de Salamanca en la exposición.

Representantes de Zamora Protohistórica y de la Universidad de Salamanca en la exposición. / VICTOR GARRIDO

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

La falta de financiación impide la realización de nuevas excavaciones en El Castillón, situado en Santa Eulalia de Tábara, durante este verano.

"A día de hoy contamos con cero financiación y hay elecciones de por medio", lamentó el representante de Zamora Protohistórica, José Carlos Sastre, quien se mostró esperanzado con sí poder realizar una nueva campaña en el verano de 2027, cuando se cumplan además dos décadas de la primera.

Vigésimo aniversario

"Son 20 años de trabajo en un yacimiento que se está investigando continuamente y que nos está deparando muchos materiales, mucha información, y no es un yacimiento agotado", remarcó. El experto realizó estas declaraciones en la inauguración de la exposición "La Meseta del Duero después de Roma", en el vestíbulo de la Politécnica.

Por su parte, el director principal del proyecto, el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Salamanca, Iñaki Martín, remarcó que El Castillón "tiene la virtud de ser uno de los escasísimos yacimientos que podemos conocer en la Meseta del Duero y su momento más álgido es entre los siglos V y VI, coincidiendo con el final del mundo romano".

Aportó que "es un asentamiento de carácter fortificado rural que se abandonó en el siglo VI, pero tiene una ocupación posterior muy interesante, en forma de una iglesia entre los siglos IX y X".

Parte de la exposición.

Parte de la exposición. / Víctor Garrido

Visitas guiadas

La muestra contará con dos visitas en las que, a través de la arqueología experimental, acercarán a los participantes a elementos localizados. La primera será el jueves día 12 a las 18.30 horas y la siguiente el 19 a las 12.00 horas.

 "Tenemos una producción científica muy importante, pero queremos que la gente pueda acercarse y conocer y descubrir todos los materiales que nosotros hemos encontrado a través de la visibilidad y del tacto directo con estas reproducciones" expresó Saste.

Publicaciones

El responsable de Zamora Protohistórica indicó que El Castillón lleva desde sus inicios "deparándonos una calidad científica de los hallazgos y los últimos años hemos hecho nuevos descubrimientos que iremos publicando".

Noticias relacionadas y más

El colectivo ha publicado trabajos sobre este yacimiento con la Universidad de Salamanca a través de estudios faunísticos o con la Universidad de Murcia a través de estudios de antropología.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El adiós de Almacenes Victoria en Zamora: '80 años de historias compartidas
  2. Encuesta de Gesop para LA OPINIÓN: El PP volvería a ganar las elecciones y aguantaría sin desgaste el tirón de Vox
  3. Más de un año de espera a su plaza de minusválido en un pueblo de Zamora...y encima no le dejan poner conos
  4. Más molinos y placas en Zamora capital y el entorno de Ricobayo
  5. Soy Nevenka', la historia rodada en Zamora que cumple 25 años: una denuncia que marcó un hito judicial
  6. El calvario de Andrea, víctima zamorana de un homicidio frustrado: 'Cada 20 días un policía me llama para saber si estoy viva o muerta
  7. Da marcha atrás a su coche, no se fija y se lleva por delante a un hombre de unos 60 años en Zamora
  8. Colisión múltiple con tres vehículos en esta calle de Zamora capital: hay una mujer y una niña heridas

Zamora gana autónomos gracias al impulso del emprendimiento femenino

Miguel Ángel Viñas, candidato de IU, Sumar y Verdes Equo: "Se me cae el alma al suelo con la campaña del PP ¿Qué es? ¿Una subasta?"

Miguel Ángel Viñas, candidato de IU, Sumar y Verdes Equo: "Se me cae el alma al suelo con la campaña del PP ¿Qué es? ¿Una subasta?"

Lola Carreras, candidata de Podemos-Alianza Verde: "No tenemos que dar cuentas a nadie y así es mucho más fácil luchar"

Lola Carreras, candidata de Podemos-Alianza Verde: "No tenemos que dar cuentas a nadie y así es mucho más fácil luchar"

Votar, por primera vez: "Hay mucha gente que habla sin saber y que vota sin siquiera haberse informado porque es lo que escuchan en casa"

Esta es la programación de los teatros de Zamora en la semana del 9 al 15 de marzo de 2026

La falta de dinero impide nuevas excavaciones en El Castillón durante este verano

Votar, por primera vez

El sacerdote Kenneth Chukwuka relatará el martes en Zamora su historia de superación tras naufragar en el Atlántico

El sacerdote Kenneth Chukwuka relatará el martes en Zamora su historia de superación tras naufragar en el Atlántico
Tracking Pixel Contents