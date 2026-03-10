Detenida en Zamora cuando intentaba vender joyas robadas

La Policía Nacional ha detenido en Zamora a una mujer de 25 años cuando intentaba vender varias pulseras de oro troceadas que, presuntamente, procedían de un robo cometido días antes en el domicilio de un matrimonio de avanzada edad en una localidad de Madrid.

La intervención se produjo dentro de los controles preventivos que los agentes realizan en establecimientos de compraventa de metales preciosos para evitar la venta de objetos robados. Durante uno de estos dispositivos, los policías observaron a dos mujeres en las inmediaciones de un local del centro de la ciudad que, al percatarse de la presencia policial, adoptaron una actitud vigilante y esquiva. Ante esta situación, los agentes procedieron a su identificación y al registro de sus pertenencias. En ese momento localizaron varias pulseras, al parecer de oro, ocultas y troceadas en cuatro partes, una técnica habitual para dificultar la identificación de las piezas originales.

Tras consultar las bases de datos policiales, comprobaron que una de las mujeres tenía en vigor una orden de búsqueda, localización y detención emitida por una comisaría de la Policía Nacional de una localidad madrileña por su presunta implicación en hurtos en domicilios de personas mayores.

Las gestiones posteriores permitieron confirmar que las joyas intervenidas correspondían a un lote denunciado días antes por un matrimonio de edad avanzada. Parte de las piezas sustraídas ha sido recuperada y ya ha sido reconocida por sus legítimos propietarios.

Joyas robadas / Cedida

Según la investigación, las autoras utilizaban el engaño para acceder a las viviendas. Tras entrar en el portal, se hacían pasar por asistentes de limpieza y lograban que los residentes les abrieran la puerta. Una vez dentro, una de ellas distraía a las víctimas mientras la otra registraba las habitaciones en busca de dinero y joyas.

La Policía también destaca el carácter itinerante de este tipo de delincuencia, ya que los robos suelen cometerse en una ciudad y las joyas sustraídas se venden posteriormente en otra para dificultar la investigación.

Tras pasar a disposición judicial, la detenida quedó en libertad con cargos mientras continúan las investigaciones para determinar si podría estar relacionada con otros hechos similares.