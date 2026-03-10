Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿A qué se dedican los candidatos de Zamora a las autonómicas? Estas son sus profesiones

Perfiles vinculados a la administración pública, la enseñanza, el deporte o el ámbito social conforman la diversidad profesional de los aspirantes

Papeletas depositadas en una urna / Cedida

Alejandro García Benito

Los principales candidatos por Zamora a las próximas elecciones autonómicas proceden de ámbitos profesionales muy diversos, las trayectorias de quienes aspiran a representar a la provincia en las Cortes de Castilla y León reflejan perfiles muy distintos.

La candidata del Partido Popular, Leticia García, es funcionaria de la Junta de Castilla y León. Su carrera profesional se ha desarrollado dentro de la administración autonómica, donde ha desempeñado diferentes responsabilidades vinculadas al funcionamiento institucional y a la gestión pública.

Por parte de Izquierda Unida, el candidato es Miguel Ángel Viñas, profesor en la Escuela de Arte. Su actividad profesional está ligada al ámbito educativo y creativo, formando a estudiantes en disciplinas artísticas.

El candidato del Partido Socialista Obrero Español es Iñaki Gómez. Exjugador de balonmano, actualmente preside el club Balonmano Zamora y ejerce como profesor en la Escuela Politécnica. Su trayectoria combina el deporte con la docencia universitaria.

En el caso de Podemos, la candidata es Dolores Carreras. Ha trabajado en el sector de la hostelería y su último empleo fue en el control de accesos de una fábrica en Toro, puesto que fue sustituido por sistemas de inteligencia artificial. Actualmente, estudia el grado de Lengua y Literatura Española en la UNED y anima a las personas mayores a ejercitar la memoria y la actividad cognitiva.

El aspirante de la Unión del Pueblo Leonés es Alfonso Martínez. Ya jubilado, trabajó durante cuatro décadas como funcionario de prisiones, una trayectoria profesional marcada por el servicio público en el ámbito penitenciario.

Por parte del PREPAL concurre Francisco Iglesias Carreño, también jubilado, fue profesor de Matemáticas en el instituto Claudio Moyano. Además, ejerció como director de Físicos de Castilla y León, actividad vinculada a la divulgación y representación del ámbito científico.

Finalmente, la candidata de Vox, Marisa Calvo, es diplomada en Magisterio y cuenta con una amplia trayectoria profesional en el ámbito social y educativo, especialmente en la atención y formación de personas con necesidades especiales y en situación de dependencia. En la última legislatura ha sido procuradora en las Cortes de Castilla y León.

Los perfiles muestran una combinación de experiencia en la administración, la educación, el deporte o el ámbito social, configurando un panorama variado entre quienes buscan representar a Zamora en el parlamento autonómico.

¿A qué se dedican los candidatos de Zamora a las autonómicas? Estas son sus profesiones

