La atracción más extrema de España vuelve a los caballitos de Zamora: 40 metros de alto, giro de 360 grados y 130 kilómetros por hora
La feria de la ciudad estará instalada en el Campo de la Verdad hasta el 5 de abril
Si te van las emociones fuertes y quieres poner al límite tu corazón, los caballitos de Zamora vuelven a traer la atracción más extrema de España: "Extazy". Vueltas completas de 360 grados, 40 metros de altura y una velocidad de 130 kilómetros por hora pondrán tu estómago en la garganta porque "no es una atracción, es una experiencia límite", explican desde la feria zamorana.
Tanto si tienes hijos como si no -pero sobre todo si los tienes- probablemente ya sepas que los caballitos ya están instalados en el Campo de la Verdad de Zamora capital, junto al Puente de los Poetas. La feria permanecerá allí hasta el 5 de abril, pero esta atracción en concreto desaparecerá el domingo, 15 de marzo, último día que te podrás subir.
¿Qué es la aceleración 6G?
La aceleración 6G se refiere a la sexta generación de tecnología de comunicación inalámbrica, diseñada para ser exponencialmente más rápida. Por este motivo esta atracción es la más extrema de España y puedes disfrutarla -o sufrirla- en Zamora.
Fechas, horario y precio
Los caballitos estarán en Zamora hasta el 5 de abril de 2026, aunque no permanecerá abierto todos los días. Hasta el 27 de marzo, durante el primer mes, la apertura estará interrumpida y limitada a viernes y fines de semana:
- 13, 14, y 15 de marzo
- 20, 21 y 22 de marzo
A partir del 27 de marzo, abrirá ininterrumpidamente hasta su cierre, el 5 de abril. El horario de apertura será de tarde, a partir de las 17.00, aunque el cierre dependerá del flujo de público.
Si vas a acercarte con tus hijos a los caballitos, prepara la cartera. Este año subirse a las atracciones cuesta entre 3,5 y 4,5 euros por viaje. Como todos los años, hay pequeñas ofertas si coges más de un billete.
