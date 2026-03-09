Zamora comienza la semana con lluvias y frío

La semana ha comenzado en Zamora con un tiempo claramente inestable. El paso de un frente atlántico ha dejado durante este lunes cielos muy nubosos, precipitaciones y tormentas que han afectado a distintos puntos de la provincia a lo largo de la jornada. La previsión meteorológica apunta además a que esta situación no terminará todavía, ya que las lluvias podrían continuar durante la tarde y la noche, manteniendo un ambiente desapacible y húmedo en la capital y en buena parte del territorio zamorano.

Las tormentas han llegado acompañadas de rachas de viento moderadas y de un descenso de las temperaturas respecto a jornadas anteriores. Durante el día, los termómetros apenas han superado valores cercanos a los 9 o 10 grados, lo que ha contribuido a una sensación térmica fría, especialmente en momentos de precipitación intensa. La nubosidad abundante ha impedido además que el sol haga acto de presencia durante la mayor parte del lunes.

De cara al martes, la situación meteorológica continuará marcada por la inestabilidad. Los modelos prevén que la lluvia vuelva a aparecer durante buena parte de la jornada, especialmente durante la madrugada y la mañana. Los cielos permanecerán muy cubiertos y el ambiente seguirá siendo fresco, aunque las precipitaciones podrían ir perdiendo intensidad a medida que avance el día. No se descarta que por la tarde aparezcan algunos claros, pero el tiempo seguirá siendo variable.

Descenso de las temperaturas a mitad de semana

A partir del miércoles se espera un cambio en la dinámica meteorológica. Las lluvias tenderán a desaparecer y el cielo podría presentar intervalos de nubes y claros. Sin embargo, el final de las precipitaciones dará paso a un ambiente más frío, especialmente durante la noche y las primeras horas del día.

Las previsiones indican que tanto el miércoles como el jueves las temperaturas mínimas podrían descender hasta los 2 grados en la capital zamorana. Este descenso térmico provocará mañanas muy frías, con una sensación claramente invernal que contrastará con la relativa suavidad registrada en días anteriores. En zonas rurales o áreas más elevadas de la provincia incluso podrían registrarse valores algo más bajos.

Durante las horas centrales del día las temperaturas se recuperarán ligeramente, aunque seguirán siendo moderadas para esta época del año. El sol podría aparecer de forma intermitente, lo que contribuirá a mejorar la sensación térmica respecto a las madrugadas.

En definitiva, la semana en Zamora estará marcada por un inicio pasado por agua y por un final algo más estable pero con un notable descenso de las temperaturas nocturnas. Tras las tormentas del lunes y las lluvias previstas para el martes, el frío volverá a ser protagonista en la provincia, recordando que el invierno aún no se ha despedido completamente del territorio zamorano.