El tren madrugador de Zamora se aleja siete minutos más

Lejos de acercarse a lograr el ansiado tren madrugador, el primer servicio de la mañana a Madrid cada vez llega más tarde: empezó a las 8.45 horas, actualmente está en las 8.49 y a partir del 4 de mayo su hora oficial de llegada son las 8.56 horas, siete minutos más tarde. "Esta ampliación del tiempo oficial de viaje, por sí sola, ya perjudica gravemente a los usuarios que necesitan llegar a Madrid para el inicio de la jornada laboral".

Es uno de los asuntos desvelados por los usuarios habituales del AVE a Madrid, que han presentado esta pasada semana sus escritos de queja en la Subdelegación del Gobierno por los continuos retrasos de los trenes, ya que un tercio de ellos llegan con más de 15 minutos de retraso, además de la ausencia de tren madrugador.

El retraso de siete minutos en la hora oficial de llegada que afecta al primer tren de la mañana se extiende a todos los trayectos, por lo que podría deberse a un ajuste con relación a los tramos que continúan con baja velocidad de operación.

Circunstancias

Los usuarios han relatado cada uno sus circunstancias. Un viajero, por ejemplo contaba que este año lleva 22 viajes a Madrid de los cuales 9 han sido con retrasos superiores a los 15 minutos, un tercio, y uno de ellos superó la hora y media de demora. Si se suman todos los retrasos lleva perdidas casi seis horas y media.

Zamora, explican los viajeros, "está a un tiempo de viaje aproximado de una hora respecto de Madrid, por lo que una llegada cercana o posterior a las nueve de la mañana no es compatible con el inicio ordinario de la jornada laboral. En relaciones comparables, incluso de ciudades de tamaño similar o menor, existen horarios de primera hora más útiles para la movilidad laboral. Mantener en Zamora una llegada cada vez más tardía, y además incierta por retrasos, constituye una desigualdad material y una injusticia territorial".

También se ha producido "un empeoramiento en el servicio ferroviario en la relación Madrid–Zamora, debido a la modificación del horario de la frecuencia que anteriormente salía de Madrid Chamartín a las 18.25 horas. Desde junio de 2025, este servicio ha adelantado su salida a las 18.06, un cambio resulta incompatible con el horario ordinario de finalización de la jornada laboral, habitualmente comprendida entre las 09.00 y las 18.00, lo que impide a los usuarios que terminan su trabajo a las 18:00 poder acceder a este tren. Como consecuencia, se ven obligados a esperar hasta el siguiente servicio, con salida a las 19.17, lo que supone una espera adicional de 1 hora y 11 minutos y perjudica de manera directa la conciliación entre la vida laboral y personal. Asimismo, debe señalarse que el tren con salida programada a las 18:06 rara vez parte a la hora prevista, siendo habitual que su salida se produzca en torno a su antiguo horario de las 18:25".

El impacto de esta situación sobre los usuarios "es directo: llegadas tarde al trabajo, pérdida de tiempo efectivo de jornada y dificultades de conciliación. La problemática afecta a la planificación diaria y al acceso normal al empleo y servicios".

Despoblación

Zamora, argumentan los usuarios del AVE, es un territorio especialmente afectado por la despoblación y la necesidad de garantizar igualdad de oportunidades. "La conectividad ferroviaria no es secundaria: es un servicio esencial para fijar población, permitir la movilidad laboral y asegurar el acceso en condiciones equivalentes a empleo y servicios. El deterioro del servicio y el alargamiento de tiempos de viaje consolidan, en la práctica, una situación de marginación territorial".

El tramo de vía única pendiente de duplicación en el ámbito Medina del Campo–Zamora, con afección directa en la provincia de Zamora, "condiciona capacidad y regularidad. Es una limitación estructural que debe abordarse con prioridad por su impacto en la fiabilidad y en los tiempos de viaje".

Las explicaciones trasladadas a los usuarios cuando se producen retrasos "son escasas y cuando se dan resultan genéricas, sin información concreta sobre las causas de los retrasos y sobre las medidas adoptadas para corregirlos, ni sobre los motivos del alargamiento del horario oficial del servicio".

Reuniones con poca utilidad

Pese a las reuniones mantenidas entre la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad de Zamora y la Subdelegación del Gobierno en Zamora, "no se ha producido una mejora efectiva ni se ha comunicado un plan con calendario para corregir esta deriva es más, no solo no hay mejoras sino que el horario y el servicio está empeorando cada día mas. Resulta exigible una actuación real de esa Subdelegación: traslados formales a los órganos competentes, seguimiento y respuesta expresa.

Añaden además que "tratándose de servicios sometidos a Obligación de Servicio Público, su finalidad es garantizar movilidad efectiva en condiciones de igualdad, con regularidad, estabilidad y utilidad horaria para la vida laboral y cotidiana. En coherencia con la Disposición adicional 110.ª de la Ley 31/2022, que vincula estas relaciones a condiciones tipo Avant, resulta exigible que la relación Madrid–Zamora disponga de una oferta y unos tiempos compatibles con la movilidad laboral en el día, sin consolidar un empeoramiento progresivo del servicio".

El sistema actual de indemnización por retrasos obliga a reclamar caso por caso, y fuera del canal de indemnizaciones de Renfe lo que resulta inadecuado cuando los retrasos son repetidos. Debe establecerse un mecanismo automático de indemnización basado en los datos de puntualidad del operador.

Las peticiones

Por todo ello los usuarios piden a la Subdelegación del Gobierno que "traslade de forma expresa, documentada y con petición de respuesta formal, la presente reclamación al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a Renfe Viajeros y a Adif, y asimismo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por su competencia en materia de cohesión territorial y lucha contra la despoblación".

Solicitan que "se implante un servicio verdaderamente madrugador adicional en la relación Zamora–Madrid, con llegada en el entorno de las 7.30 – 8.00 de la mañana, de manera que sea plenamente compatible con el inicio ordinario de la jornada laboral, de forma estable y fiable".

Los viajeros piden la adopción de medidas inmediatas "para revertir el alargamiento del horario oficial y recuperar la utilidad real del servicio de primera hora, garantizando que el tren con salida de Zamora a las 07.41 horas permita una llegada efectiva a Madrid no más tarde de las 08.45, con carácter general, salvo incidencias extraordinarias debidamente justificadas e informadas al viajero con la suficiente antelación, pudiendo ajustarse la hora de salida si fuese técnicamente necesario para cumplir dicho objetivo".

Es necesario además establecer "como criterio de prestación en la relación Madrid–Zamora (ida y vuelta) un esquema de horarios compatible con jornada laboral completa y conciliación, evitando la consolidación de horarios que, en la práctica, impiden trabajar en Madrid residiendo en Zamora en condiciones razonables", entre ellos la recuperación del horario de salida de las 18.25 desde Madrid Chamartín, "dado que el actual servicio programado oficialmente a las 18.06 presenta reiterados retrasos y, en la práctica, su salida suele efectuarse en torno al horario anteriormente vigente".

Un sistema automático de indemnización por retrasos, sin necesidad de reclamación individual reiterada, basado en los datos del operador y con criterios claros, públicos y comprobables, información concreta y periódica sobre las causas reales de los retrasos y del alargamiento de los tiempos de viaje, y sobre las medidas adoptadas para corregirlos y el impulso de manera prioritaria el despliegue de la segunda vía en el ámbito Medina del Campo–Zamora, con especial atención a su afección en la provincia de Zamora, como actuación estructural para garantizar capacidad, regularidad y fiabilidad son otras peticiones de los usuarios recurrentes del AVE.