El Teatro Ramos Carrión propone el plan disfrutar en familia

El Teatro Ramos Carrión apuesta por el público familiar esa semana.

La compañía de Row presenta “Estoy solo en casa”, una aventura de libertad que pronto se convierte en una experiencia llena de desafíos y risas cuando Kevin se queda solo por un descuido familiar y dos ladrones aprovechan la ocasión para entrar en su casa.

Con ingenio y valentía, Kevin convierte su hogar en un campo de batalla lleno de trampas sorprendentes que desatan las situaciones más cómicas y emocionantes.

La propuesta podrá verse en el liceo el domingo 15 de febrero a partir de las 18.00 horas con una entrada de 19 euros.

Resto del mes

A finales de este mes, la Banda de Música Nacor Blanco pondrá en escena el próximo 21 “En la memoria”, una selección de las grandes composiciones de la Semana Santa ilustrada con las creaciones de María Rodríguez (Berhó).

El Ramos Carrón también recibe la visita de Pando, el mago, y su espectáculo “Increíble”, que hará las delicias de los amantes de la magia el domingo 22.

Entradas

Las localidades para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro, de martes a domingo en un horario de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas como en el portal web del teatro Ramos Carrión de Zamora.