¿Sin solución?: un proyecto del IES La Vaguada que aborda la violencia de género desde el humor y la crítica.

Bajo el nombre de ‘¿Sin Solución’ se esconde el nuevo proyecto desarrollado por los alumnos del ciclo superior de Imagen y Sonido del IES La Vaguada, una propuesta audiovisual que aborda cuestiones como la violencia de género, la igualdad y las resistencias sociales que todavía existen en torno a estos temas.

"Nos hemos querido adaptar a los cambios y a la resistencia que opone la sociedad con respecto a la violencia de género, la igualdad o la desigualdad", detalla Sofía Vega, alumna del Ciclo de Iluminación del centro. "Lo que tenemos claro es que con esta exposición se va a hablar, y va a dar de qué hablar. Para ello hemos empleado herramientas como el humor, que quizás sea lo más valioso que tenemos hoy en día", explica.

La iniciativa se articula en torno a diferentes piezas audiovisuales y fotográficas que pretenden invitar a la reflexión desde una perspectiva crítica y, en ocasiones, irónica. La primera propuesta presenta una serie de “pizarras humorísticas” que retratan escenas cotidianas. "Representan momentos del día a día en los que las mujeres son infravaloradas mientras que a los hombres se les aplaude por las mismas acciones", explica Selena Miguel, otra de las alumnas participantes en el proyecto.

En una segunda serie de fotografías surge el concepto de los supermercados ficticios ‘Hiper Violenta’, un espacio que plantea, desde la sátira, la comercialización de productos relacionados con la defensa personal. "Ofrece una serie de productos de defensa personal", señala la estudiante, "por ejemplo, uno de los productos es un cubre vasos antidrogas", añade.

El proyecto se completa con tres cortometrajes que profundizan en distintas realidades sociales. El primero, titulado ‘Silencio cómplice’, aborda los límites que las personas establecen en conversaciones que adquieren tintes machistas: "Habla de los límites que ponemos nosotros como personas durante una conversación que comienza o llega a ciertos tintes machistas", explica Vega.

El segundo corto, ‘Superhombre’, reflexiona sobre la llamada incompetencia estratégica: "En este caso se habla de la incompetencia estratégica que establecen muchos hombres desde la supuesta ignorancia para no afrontar las tareas diarias o cotidianas y delegarlas directamente a su compañera de vida", detalla la alumna.

El cierre del proyecto llega con ‘Hiper Violenta’, un tercer cortometraje ambientado en el supermercado ficticio antes mencionado: "No solo se trata de los propios productos del supermercado, sino que también juzgamos los modelos de consumo del día a día que invaden las luchas de la vida diaria apropiándose de ellas en lugar de dar una solución real a un conflicto", afirma Vega.

Según la estudiante, el objetivo final del proyecto es que el público reflexione sobre el origen de estas problemáticas: "Al final lo que queremos es que la gente indague en la raíz del problema y que sea eso lo que se ataque; no atacar a las víctimas, sino atacar al verdadero problema y educar, que es quizá lo más importante. Por eso llevamos a cabo este proyecto desde una institución pública", concluye.