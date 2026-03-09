El sacerdote, Kenneth Chukwuka, relatará el martes en Zamora su historia de superación tras naufragar en el Atlántico

Con motivo del segundo encuentro de marzo de EL CLUB LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, el padre Kenneth Chukwuka visitará la ciudad para protagonizar una charla coloquio titulada «De la patera al cielo». A través de este encuentro, el ahora sacerdote narrará su historia de superación hasta llegar a la creación de la ONG HOPE EMEKA, la cual, tiene el objetivo de ayudar a la creación de empleos en su país natal, así como evitar la salida de los más jóvenes tal y como hizo él años atrás.

Esta desgarradora historia personal recorre la vida de Kenneth Chukwuka desde su nacimiento en su país natal, hasta su llegada a España a bordo de una embarcación acompañado de 130 personas. Para ello, debe atravesar uno de los momentos más complicados de su vida: su tránsito por Marruecos y Argelia. Durante la travesía en la búsqueda de un futuro mejor, la embarcación en la que viajaba a través del bravío Océano Atlántico se desestabilizó, provocando el naufragio de todos sus pasajeros en las frías aguas del océano.

Tras el accidente, apenas unos pocos pudieron salvarse, y la mayoría de los pasajeros de aquella embarcación sucumbieron al temporal, siendo tragados por las olas en cuestión de segundos. Sin embargo, Kenneth Chukwuka fue uno de los pocos que consiguió escapar de la muerte, y su cayuco fue rescatado justo a tiempo por la Guardia Civil, siento trasladado junto al resto de los supervivientes hasta Algeciras.

La promesa que hizo en medio del Atlántico

Según el ahora sacerdote, «gracias a Dios» su vida se salvó, motivo por el cual al llegar a Murcia decidió cumplir la promesa que hizo aquella vez en medio del océano: «Agradecer a Dios haber salvado la vida y de estar en condiciones de ayudar a otras personas en origen». Para poder cumplir semejante promesa, Chukwuka necesitó la ayuda del párroco de la Iglesia de San Andrés, quien, en aquel momento, facilitó las cosas para que Chukwuka pudiera ingresar en el seminario. Además, durante su estancia en España aprendió el idioma, estudió y se ordenó finalmente como sacerdote.

Actualmente, el padre Kenneth Chukwuka imparte conferencias a lo largo de España y de Nigeria con el objetivo de dar a conocer su ONG y de evitar la emigración de los suyos. Gracias a este trabajo muchos jóvenes agradecen las informaciones de Chukwuka para no salir de su país en busca de nuevas oportunidades, o lanzarse al Océano Atlántico como hizo él durante su juventud para poder optar a una vida mejor, motivo que en aquel momento no era una opción en su país de origen.

La cita con el sacerdote será mañana martes 10 de marzo a las 20:00 horas en el paraninfo del Colegio Universitario, con entrada libre hasta completar aforo.