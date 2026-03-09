Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

“¡Esto sí y esto no!”: el ranking de las obras más necesarias (e innecesarias) para los vecinos de Zamora

Los zamoranos trazan un mapa de actuaciones imprescindibles para la ciudad: jardines limpios, aparcamientos subterráneos dignos, parques infantiles cubiertos o el arreglo de las aceras pequeñas de los barrios, entre las demandas

Obras en Zamora. / LOZ

Tania Sutil

¿Qué obras necesita realmente Zamora y cuáles son, a ojos de los vecinos, totalmente prescindibles? Esa es la pregunta que hemos lanzado a nuestros lectores. Mientras muchos zamoranos reclaman mejoras urgentes en limpieza de jardines, aparcamientos subterráneos, obras en los barrios o más campos de fútbol, otros consideran que algunos trabajos ejecutados en los últimos años responden más a criterios estéticos, electorales o de oportunidad que a las necesidades reales del día a día.

Entre prioridades y caprichos, los ciudadanos trazan un mapa claro de lo que se espera de la Zamora del futuro.

Obras demandadas en Zamora. / LOZ

Estas son algunas de vuestras opiniones recogidas en una encuesta de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA:

¿CUÁL ES PARA TI LA OBRA MÁS NECESARIA EN ZAMORA? ¿Y LA MÁS INNECESARIA?

“Jardines limpios, definidos y bien mantenidos todo el año, con muchos más árboles. Más papeleras, más bancos y más zonas para animales, también cuidadas y limpias.”

“Parkings en condiciones, incluido uno adecuado para autocaravanas".

“Mejorar Valorio, limitar alquileres de locales para reactivar el comercio, renovar el parque de bomberos, arreglar aceras intransitables, ceder terrenos para atraer industria sostenible, impulsar el desdoblamiento de la N-122 y crear más residencias por la falta de jóvenes.”

“Los jardines verticales son terribles: están mojados, sucios y no te puedes sentar. Se deberían adecentar los solares vacíos y limpiar las pintadas en zonas emblemáticas para dar mejor imagen.”

“La estación de autobuses está lamentable.”

“Lo primero es cuidar lo que tenemos: los jardines están sucios y abandonados. Las aceras no se desinfectan nunca y hay zonas llenas de excrementos de palomas.”

“Un pabellón multiusos para grandes eventos y eliminar los semáforos de la autovía.”

“Más campos de fútbol donde los niños puedan entrenar y jugar"

“Adecuar una orilla del río para pesca deportiva con plataformas porque Zamora tiene muchísimo potencial.”

“Las aceras de Alfonso IX son peligrosas cuando llueve y hay un descubierto arqueológico abandonado detrás del Ayuntamiento que lleva años sin intervenir.”

“Un aeropuerto.”

“Arreglar las aceras pequeñas, que están destrozadas. Y la obra más innecesaria es la rotonda de Obispo Nieto.”

“Dejar todo como estaba: fuera bolardos, más aparcamiento y volver a abrir San Torcuato al tráfico para ayudar al comercio.”

“Finalizar la A-11 hasta Portugal.”

“Más que obras, lo que hace falta son empresas y empleo.”

“Un museo de artistas zamoranos en el Banco de España y trasladar la Policía Municipal a otro emplazamiento.”

“Construir las oficinas municipales en un polígono con 200 plazas de aparcamiento.”

“Iluminación y pavimentación como prioridad.”

“Las aceras y baldosas están de pena.”

“Urge adecuar el parking de la Plaza de la Constitución.”

“Chiringuitos junto al río.”

“Una piscina natural en el Duero, con depuración.”

“Un pabellón multiusos; innecesarias, ninguna.”

“Parques infantiles cubiertos"

“Cerrar el auditorio para arreglarlo y convertirlo en multiusos, y mejorar todos los campos de fútbol.”

“Terminar las obras que empiezan: van lentísimas. Hacer la ciudad más acogedora para turistas y rehabilitar de verdad el casco antiguo.”

“Mejorar la sanidad, que es un desastre, y arreglar la carretera de Sanabria a Zamora, que es tercermundista.”

“La humanización no sirve y la Naturaleza Urbana es espantosa.”

“La rotonda de la cuesta del Bolón es completamente innecesaria.”

Más allá de los presupuestos y de los debates políticos, los zamoranos saben muy bien qué obras mejoran su calidad de vida y cuáles no. El mejor termómetro para una posible hoja de ruta para todas las administraciones con competencias en Zamora.

