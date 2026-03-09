“¡Esto sí y esto no!”: el ranking de las obras más necesarias (e innecesarias) para los vecinos de Zamora

• “Jardines limpios, definidos y bien mantenidos todo el año, con muchos más árboles. Más papeleras, más bancos y más zonas para animales, también cuidadas y limpias.”

• “Parkings en condiciones, incluido uno adecuado para autocaravanas".

• “Mejorar Valorio, limitar alquileres de locales para reactivar el comercio, renovar el parque de bomberos, arreglar aceras intransitables, ceder terrenos para atraer industria sostenible, impulsar el desdoblamiento de la N-122 y crear más residencias por la falta de jóvenes.”

• “Los jardines verticales son terribles: están mojados, sucios y no te puedes sentar. Se deberían adecentar los solares vacíos y limpiar las pintadas en zonas emblemáticas para dar mejor imagen.”

• “La estación de autobuses está lamentable.”

• “Lo primero es cuidar lo que tenemos: los jardines están sucios y abandonados. Las aceras no se desinfectan nunca y hay zonas llenas de excrementos de palomas.”

• “Un pabellón multiusos para grandes eventos y eliminar los semáforos de la autovía.”

• “Más campos de fútbol donde los niños puedan entrenar y jugar"

• “Adecuar una orilla del río para pesca deportiva con plataformas porque Zamora tiene muchísimo potencial.”

• “Las aceras de Alfonso IX son peligrosas cuando llueve y hay un descubierto arqueológico abandonado detrás del Ayuntamiento que lleva años sin intervenir.”

• “Un aeropuerto.”

• “Arreglar las aceras pequeñas, que están destrozadas. Y la obra más innecesaria es la rotonda de Obispo Nieto.”

• “Dejar todo como estaba: fuera bolardos, más aparcamiento y volver a abrir San Torcuato al tráfico para ayudar al comercio.”

• “Finalizar la A-11 hasta Portugal.”

• “Más que obras, lo que hace falta son empresas y empleo.”

• “Un museo de artistas zamoranos en el Banco de España y trasladar la Policía Municipal a otro emplazamiento.”

• “Construir las oficinas municipales en un polígono con 200 plazas de aparcamiento.”

• “Iluminación y pavimentación como prioridad.”

• “Las aceras y baldosas están de pena.”

• “Urge adecuar el parking de la Plaza de la Constitución.”

• “Chiringuitos junto al río.”

• “Una piscina natural en el Duero, con depuración.”

• “Un pabellón multiusos; innecesarias, ninguna.”

• “Parques infantiles cubiertos"

• “Cerrar el auditorio para arreglarlo y convertirlo en multiusos, y mejorar todos los campos de fútbol.”

• “Terminar las obras que empiezan: van lentísimas. Hacer la ciudad más acogedora para turistas y rehabilitar de verdad el casco antiguo.”

• “Mejorar la sanidad, que es un desastre, y arreglar la carretera de Sanabria a Zamora, que es tercermundista.”

• “La humanización no sirve y la Naturaleza Urbana es espantosa.”

• “La rotonda de la cuesta del Bolón es completamente innecesaria.”