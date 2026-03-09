“¡Esto sí y esto no!”: el ranking de las obras más necesarias (e innecesarias) para los vecinos de Zamora
Los zamoranos trazan un mapa de actuaciones imprescindibles para la ciudad: jardines limpios, aparcamientos subterráneos dignos, parques infantiles cubiertos o el arreglo de las aceras pequeñas de los barrios, entre las demandas
¿Qué obras necesita realmente Zamora y cuáles son, a ojos de los vecinos, totalmente prescindibles? Esa es la pregunta que hemos lanzado a nuestros lectores. Mientras muchos zamoranos reclaman mejoras urgentes en limpieza de jardines, aparcamientos subterráneos, obras en los barrios o más campos de fútbol, otros consideran que algunos trabajos ejecutados en los últimos años responden más a criterios estéticos, electorales o de oportunidad que a las necesidades reales del día a día.
Entre prioridades y caprichos, los ciudadanos trazan un mapa claro de lo que se espera de la Zamora del futuro.
Estas son algunas de vuestras opiniones recogidas en una encuesta de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA:
¿CUÁL ES PARA TI LA OBRA MÁS NECESARIA EN ZAMORA? ¿Y LA MÁS INNECESARIA?
• “Jardines limpios, definidos y bien mantenidos todo el año, con muchos más árboles. Más papeleras, más bancos y más zonas para animales, también cuidadas y limpias.”
• “Parkings en condiciones, incluido uno adecuado para autocaravanas".
• “Mejorar Valorio, limitar alquileres de locales para reactivar el comercio, renovar el parque de bomberos, arreglar aceras intransitables, ceder terrenos para atraer industria sostenible, impulsar el desdoblamiento de la N-122 y crear más residencias por la falta de jóvenes.”
• “Los jardines verticales son terribles: están mojados, sucios y no te puedes sentar. Se deberían adecentar los solares vacíos y limpiar las pintadas en zonas emblemáticas para dar mejor imagen.”
• “La estación de autobuses está lamentable.”
• “Lo primero es cuidar lo que tenemos: los jardines están sucios y abandonados. Las aceras no se desinfectan nunca y hay zonas llenas de excrementos de palomas.”
• “Un pabellón multiusos para grandes eventos y eliminar los semáforos de la autovía.”
• “Más campos de fútbol donde los niños puedan entrenar y jugar"
• “Adecuar una orilla del río para pesca deportiva con plataformas porque Zamora tiene muchísimo potencial.”
• “Las aceras de Alfonso IX son peligrosas cuando llueve y hay un descubierto arqueológico abandonado detrás del Ayuntamiento que lleva años sin intervenir.”
• “Un aeropuerto.”
• “Arreglar las aceras pequeñas, que están destrozadas. Y la obra más innecesaria es la rotonda de Obispo Nieto.”
• “Dejar todo como estaba: fuera bolardos, más aparcamiento y volver a abrir San Torcuato al tráfico para ayudar al comercio.”
• “Finalizar la A-11 hasta Portugal.”
• “Más que obras, lo que hace falta son empresas y empleo.”
• “Un museo de artistas zamoranos en el Banco de España y trasladar la Policía Municipal a otro emplazamiento.”
• “Construir las oficinas municipales en un polígono con 200 plazas de aparcamiento.”
• “Iluminación y pavimentación como prioridad.”
• “Las aceras y baldosas están de pena.”
• “Urge adecuar el parking de la Plaza de la Constitución.”
• “Chiringuitos junto al río.”
• “Una piscina natural en el Duero, con depuración.”
• “Un pabellón multiusos; innecesarias, ninguna.”
• “Parques infantiles cubiertos"
• “Cerrar el auditorio para arreglarlo y convertirlo en multiusos, y mejorar todos los campos de fútbol.”
• “Terminar las obras que empiezan: van lentísimas. Hacer la ciudad más acogedora para turistas y rehabilitar de verdad el casco antiguo.”
• “Mejorar la sanidad, que es un desastre, y arreglar la carretera de Sanabria a Zamora, que es tercermundista.”
• “La humanización no sirve y la Naturaleza Urbana es espantosa.”
• “La rotonda de la cuesta del Bolón es completamente innecesaria.”
Más allá de los presupuestos y de los debates políticos, los zamoranos saben muy bien qué obras mejoran su calidad de vida y cuáles no. El mejor termómetro para una posible hoja de ruta para todas las administraciones con competencias en Zamora.
