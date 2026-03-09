PSOE: "Muchas veces se vota con el corazón; lo que nosotros pedimos a la gente es que vote con cabeza"

"El PSOE es la única fuerza progresista capaz de aglutinar un porcentaje importante de voto para revertir la situación actual de los servicios públicos en la comunidad autónoma". En su intervención, Iñaki Gómez, cabeza de lista del PSOE por Zamora, subrayó la importancia de centrar el debate político en cuestiones como la sanidad, la dependencia o la educación, dejando en segundo plano encuestas y previsiones electorales.

La candidatura socialista atiende a los medios para valorar la situación de la sanidad en la provincia. / Víctor Garrido

Según explicó, los encuentros mantenidos con profesionales sanitarios, agentes sociales y colegios profesionales reflejan una preocupación generalizada por el estado del sistema sanitario: “El deterioro es muy grave y el sistema está al borde del colapso”, señaló, al tiempo que reclamó una apuesta decidida por reforzar la atención primaria y escuchar las demandas de los profesionales del sector.

En este contexto, el dirigente socialista hizo un llamamiento a la ciudadanía para que participe en las elecciones y concentre el voto progresista en torno al PSOE, al que considera "la principal garantía para frenar el avance de la ultraderecha y para impulsar mejoras en los servicios públicos". Asimismo, añadió que "a la hora de meter una papeleta en una urna se vota muchas veces con el corazón; lo que nosotros pedimos a la gente es que vote con cabeza".

En el encuentro también participaron representantes sindicales y plataformas en defensa del sistema sanitario público. Ana Rosa Rivas, secretaria general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras en Castilla y León, expresó la preocupación del sindicato por la “deriva del sistema sanitario” en la comunidad. Según afirmó, el Gobierno autonómico lleva 26 años gestionando las competencias sanitarias y, a su juicio, el resultado ha sido una “degeneración progresiva del servicio”.

Rivas denunció además la falta de diálogo con la Consejería de Sanidad, asegurando que las propuestas presentadas por los sindicatos, entre ellas un plan de atención primaria adaptado al siglo XX, no han sido atendidas: “Ni siquiera se reúnen con nosotros, lo que demuestra el poco interés en mejorar y adaptar el sistema a las necesidades de la ciudadanía”, lamentó.

Por su parte, Gerónimo Cantuche, representante del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública, señaló que Zamora se encuentra “a la cola de la región en recursos sanitarios tanto en número de profesionales como en infraestructuras y tiempos de espera”. A su juicio, la provincia sufre una situación de discriminación con respecto a otros territorios de Castilla y León.

Desde esta plataforma reclaman cambios en la estrategia política sanitaria para garantizar una atención adecuada. Entre las principales demandas planteadas durante la jornada figuran la apertura de un proceso de diálogo con profesionales y organizaciones sociales, una reorganización territorial de los servicios sanitarios y el refuerzo de la atención primaria con más especialistas y equipos multiprofesionales.

Entre las propuestas concretas, los vocales destacaron la necesidad de incorporar fisioterapeutas, matronas y enfermeras especialistas en los centros de salud, así como impulsar la figura de la enfermería escolar para reforzar la educación sanitaria en colegios e institutos.

"La mejora de la sanidad pública depende, en gran medida, de la voluntad política y de la inversión en recursos humanos y materiales. Pedimos al futuro gobierno que surja de las urnas que priorice la sanidad pública y adopte medidas que garanticen una atención sanitaria adecuada para la ciudadanía de Zamora y del conjunto de Castilla y León", sentencia Cantuche.