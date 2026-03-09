“Narrar enamora” estrena un maratón de cuentos para adultos

Zamora acoge la IV edición del Festival Internacional de Oralidad “Narrar enamora”, que contará con once narradores llegados desde distintos puntos del país.

Novedades

Esta edición cuenta con las novedades del estreno de un maratón de cuentos para jóvenes y adultos y la realización de 17 rutas literarias y de tradición oral por institutos de la provincia y puntos como la residencia Virgen del Canto de Toro, la Fundación Personas Aprosub y asociación Aratoy. Además, habrá el I encuentro de narradores de Castilla y León, una actividad respaldada por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, mientras que los cuentos llegarán a la calle de la mano de “susurrando cuentos” en la plaza de la Constitución y de Castilla y León el día 22 a las 13.00 horas.

La directora del festival, Charo Jaular, defiende la necesidad de esta tradición porque “al escuchar cuentos tradicionales no tiene edad, y en la actualidad hemos perdido esta conexión con el relato simbólico y lo interpretamos como si de un relato realista se tratara”.

Programa

El programa arranca el sábado 14 marzo en el Teatro Principal de Zamora a las 12.00 horas con unas sesiones dirigidas a bebés; al público familiar, a las 18.00 horas y al público adulto a partir de las 20.30 horas. Mientras que al día siguiente el Museo Etnográfico de Castilla y León será el marco apara un taller de formación de cuentos.

programa / Cedida

En la Biblioteca Pública de Zamora alumnos de seis colegios tomarán parte en un maratón de cuentos el día 18 y el 19 tendrá lugar el nuevo maratón para adultos. También este espacio acogerá sesiones para bebés y familias el día 21.

El festival toca a su fin el día 22 de marzo un encuentro de narradores de Castilla y León, “Susurrando cuentos” en la plaza de la Constitución y de Castilla y León y un taller a cargo del prestigioso narrador Quico Cadaval.

Valoraciones

La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, destacó que este es un festival que “tiene como protagonista la primera forma de literatura, la primera que a todos nos cautivó cuando éramos pequeños y que nos sigue cautivando”.

El director de la Biblioteca en la presentación de "Narrar Enamora". / Victor Garrido / LZA

El director de la Biblioteca Pública de Zamora, Paco Pardo, subrayó que “no podíamos menos que apoyar unas actividades que van a homenajear lo que fue la primera manifestación de la literatura, que fue la literatura no escrita, la literatura de hace miles de años. Esa modalidad de literatura hoy también es un instrumento fundamental para el fomento de la lectura entre todas las personas”.

El jefe de Área de Programas Educativos de la Dirección Provincial de Educación, Francisco José Tejero Alvaredo, señaló que “en esta edición participan más de 20 centros de la provincia, tanto de primaria como de secundaria, asistirán a diferentes modalidades del programa”.

Francisco José Tejero Alvaredo / Victor Garrido / LZA

Ahondó que “cada una de ellas ofrece al alumnado la posibilidad de descubrir el poder de la palabra hablada y la magia de compartir historias porque pensamos que la expresión oral y la creatividad son pilares básicos en la formación integral de los estudiantes”.

La responsable de didáctica del Museo Etnográfico de Castilla y León, Eva Belén Carro Carbajal, señaló que “desde el Museo Etnográfico agradecemos a Charo Jaular esa perseverancia, y estamos desde el principio apoyándola. Es un barco en el que remamos juntos”.