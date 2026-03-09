Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EDITORIAL ZAMORA: el legado feministaEncuesta Gesop para LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORAEl calvario de Andrea, víctima zamorana de un homicidioReal Avilés-Zamora CF
instagramlinkedin

Jornada de emergencias sanitarias en procesiones

N. S.

La Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora impulsa, dentro de su plan de formación permanente, la realización de una jornada sobre el protocolo de actuación ante emergencias sanitarias durante un desfile procesional.

La actividad será impartida por personal sanitario con amplia experiencia en la casa cofrade el sábado 14 de marzo desde las 09.30 a las 13.30 horas.

Noticias relacionadas

En el año 2014 el Santo Entierro de Zamora implantó un plan de evacuación y emergencias siendo pionera a nivel nacional. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents