IU Zamora reclama políticas públicas que "permitan a los jóvenes quedarse"

147.000 jóvenes se han marchado de Castilla y León entre 2012 y 2022. Éxodo que Izquierda Unida achaca a tres grandes problemáticas que enfrentan en la actualidad: la precariedad laboral, el acceso a la vivienda y la falta de oportunidades. En el ámbito laboral, el desempleo juvenil en menores de 25 años se encuentra en torno al 24%. Mientras que el salario medio de los jóvenes en 2024 se situó en 13.345 euros anuales, lo que pone de manifiesto el alto grado de temporalidad, con un 45% de contratos temporales correspondientes a los menores de 30 años.

En lo referente al acceso a la vivienda, la tasa de emancipación se encuentra en torno al 14% en menores de 30 años y la edad media de emancipación supera los 30. El precio de alquiler puede suponer entre un 60 y un 80% de las retribuciones de los jóvenes en función de la provincia. Si se opta por comprar, los jóvenes deben destinar lo equivalente a 8 años de salario para acceder a ella.

"Problemas que deben afrontarse de manera conjunta, mediante políticas públicas valientes que permitan a los jóvenes quedarse en las ciudades pero también en los pueblos" y desarrollar un proyecto de vida digno", señaló Manuel de la Fuente Calvo, coordinador del Área de Juventud de IU y número cinco de la candidatura de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes-Equo por Zamora.

Para ello, incidió en la necesidad de "apostar por unos servicios públicos de calidad en el medio rural" con un cambio en el modelo que permita fijar población y "no convierta al medio rural únicamente en una fuente de producción de energía para el exterior", pronunció.

Los representantes de IU Zamora criticaron que se hable ahora de medidas para fijar población "como si no hubiesen tenido una legislatura tras otra para implementarlas". En concreto, pusieron el acento en la ayuda anunciada por el Partido Popular para que los jóvenes puedan obtener el carné de conducir que puede suponer en torno a los 45 millones de euros y que "irónicamente puede servir a los jóvenes para coger el coche y marcharse de Castilla y León porque los jóvenes no necesitan políticas públicas de este tipo, sino políticas de vivienda asequible y de condiciones de trabajo dignas", dijo de la Fuente.

Candidatura de IU por Zamora. / Victor Garrido / LZA

Entre sus medidas, proponen el impuesto autonómico de planes especiales de ayuda al empleo y el cooperativismo, compatibles con actividades de formación, subvenciones a la contratación de menores de 30 años por entes públicos o entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos de interés social, mejora del sistema de becas autonómicas y la oferta formativa, especialmente en el mundo rural y subvencionar el transporte público urbano e interurbano para jóvenes.

Por último, el candidato de IU valoró el hecho que una parte de la juventud se haya acercado a las ideas de derecha y de extrema derecha, reaccionando en contra del feminismo. Situación que achacó en parte "al deterioro de las condiciones materiales de vida de la juventud trabajadora", además de "a una operación a través de redes sociales, en las que la maquinaria del fango de la derecha y la extrema derecha se dedica a inculcar a los jóvenes el odio a la clase trabajadora".

"Les inculcan que el pagar impuestos es un robo, que hay que odiar a los inmigrantes y al feminismo y que la violencia de género no existe, que es un invento ideológico. Frente a esto, quiero hacer un llamamiento a la juventud a que no se dejen atraer por este tipo de discursos y voten a partidos que actúen en contra de sus intereses materiales y de clase", ultimó.