El estudio de viabilidad del tren Ruta de la Plata se encuentra fuera de plazo

Formaciones como Unión del Pueblo Leonés y el movimiento Corredor del Oeste han reclamado que se haga público el resultado del estudio de viabilidad de la reapertura de la línea férrea Ruta de la Plata, adjudicado en enero de 2024, con un plazo de ejecución de dos años y que aún no ha visto la luz.

En el mismo sentido irá una propuesta que, salida de Zamora, se planteará en la próxima reunión de la Sección Española de la Asociación Europea de Ferroviarios a celebrar en 14 de marzo en el Museo Ferroviario de Gijón. El secretario general de esta Sección, José Manuel Rodríguez, explica que "vamos a tratar desde esta asociación, que se haga público cuanto antes el informe del estudio de viabilidad socioeconómica del trazado Plasencia-Astorga, en el que se ha invertido casi un millón de euros, y que debería haberse publicado el pasado mes de febrero".

Constata cómo "no se han vuelto a tener noticias sobre este asunto, y particularmente en la franja Oeste nos encontramos expectantes, ya que entendemos que no hay más excusas para dilatar la reapertura de esta línea ferroviaria, que resulta imprescindible a todas luces para vertebrar el territorio nacional, tanto para viajeros como para mercancías, aunque con especial hincapié en el tráfico ferroviario de mercancías, que evitaría el colapso de la red y exceso de kilómetros por Madrid, debido a la estructura radial que tenemos en España, pero también con el objetivo de mejorar las comunicaciones y potenciar el comercio y la industria en Castilla y León y Extremadura".

El día anterior, por cierto, la Asociación participará en Villablino (León) en una visita a los talleres y la base del futuro tren turístico que se pondrá en funcionamiento a lo largo de este año, recuperando la antigua línea industrial de vía estrecha entre Ponferrada y Villablino, un tren conocido como Ponfeblino.

El movimiento Corredor Oeste Ruta de la Plata, por su parte, continúa con las actividades reivindicativas de la reapertura de este tren cerrado en 1985. De hecho este pasado febrero llevó a cabo una nueva jornada en Béjar, titulada "Tren Ruta de la Plata: Motor del desarrollo económico peninsular", organizada con la colaboración de la Cámara de Comercio.

El objetivo de las ponencias, "situar el Tren Ruta de la Plata en el marco de las redes transeuropeas de transporte, la cohesión territorial y la transición sostenible", además de "analizar su papel como infraestructura tractora para el desarrollo económico de la península"

Entre otros intervinieron el presidente de esa Cámara, Buenaventura Velasco, la de Cáceres, Gabriel Álvarez, el del Corredor, Germán Barrios, David González, director ejecutivo de la Agencia de Ciencia e Innovación de Asturias, Teófila Martínez, presidenta de la Autoridad Portuaria de Cádiz, y José María Alonso, portavoz de Corredor Oeste Ruta de la Plata.